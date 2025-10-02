Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой в Станьковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже новый двухэтажный дом в д. Ляховичи, Дзержинский р-н, 35 км. в Брестс…
$95,000
