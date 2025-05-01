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Дома с гаражом в Станьковском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Великолепный, крепкий дом из керамзитбетона 34 км от Минска по Дзержинскому направлению, уча…
$53,000
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
Современный дом для круглогодичного проживания в тишине и без городской суеты - Великолепное…
$66,500
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Параметры недвижимости в Станьковском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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