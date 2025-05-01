Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Станьковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Станьковском сельском Совете, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается дом (бревно) и земельный участок  - 25 соток в деревне Богдановщина Дзержинского р…
$15,500
Оставить заявку
Дом в Заболотье, Беларусь
Дом
Заболотье, Беларусь
Площадь 54 м²
Недалеко от Минска продаётся дом в агрогородке Заболотье Дзержинского района,  28 км от МКАД…
$22,000
Оставить заявку
Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Продаётся дом 143 м2 в ст Надежда Инв всего в 27 км от Минска. В доме 4 жилых комнаты, прост…
$16,900
Оставить заявку
Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 158 м²
Описание Продаётся дача в с/т Подбережье. Общая площадь дома 158 м2, два этажа и подвал. Дом…
$37,000
Оставить заявку
Коттедж в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Уютный жилой дом,построен для себя из хороших качественн…
$78,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Станьковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти