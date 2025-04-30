Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Смолевичский район
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Смолевичском районе, Беларусь

Смолевичи
33
Драчковский сельский Совет
4
Озерицко-Слободской сельский Совет
3
Усяжский сельский Совет
3
Квартира Удалить
Очистить
47 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
Продается отличная 2- комнатная квартира с евро-ремонтом в городе-спутнике Смолевичи ул. Жод…
$67,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
Оставить заявку
Комната в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Комната
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается престижное здание площадью 486 м2 придорожного сервиса "Гостинично-ресторанный ком…
$399,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
$166,540
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Слобода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 3/4
Продается просторная 3-комнатная квартира в аг. Слобода, Смолевичское направление. Квартира …
$84,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Черницкий, Беларусь
Квартира 1 комната
Черницкий, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 2/2
Продается квартира Смолевичкий район, пос. Черницкий, ул. Центральная, 22. Квартира находитс…
$5,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 1/1
$265,200
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 5/7
Продается отличная просторная 2-х комнатная квартира в центре г. Смолевичи на ул. Советская,…
$75,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
Просторная квартира с земельным участком. ❤️ Продается трёхкомнатная квартира с земельным уч…
$69,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Слобода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продаётся доля в здании под реконструкцию в Таунхаус 150 кв.м. Аг.Слобода, в 15 км от Минска…
$42,000
Оставить заявку
Квартира в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается ½ доля  дома Смолевичский р-н, д. Подыгрушье. От ст. метро Восток на машине 20 мин…
$11,000
Оставить заявку
Квартира в Смолевичи, Беларусь
Квартира
Смолевичи, Беларусь
Площадь 53 м²
Дом  расположен в центре города на тихой улице.  Все объекты инфраструктуры находятся в пеше…
$45,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Ищете комфортное жилье в тихом районе, но в центре города? Предлагаем вам уникальную возможн…
$77,800
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Слобода, Беларусь
Квартира 5 комнат
Слобода, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Таунхаус 201 кв.м c приилегающим участком 10 соток в личном использовании. Аг.Слобода, в 15 …
$83,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Ссылка на обзор Тик Ток 3-к квартира кирпичный дом в центре г. Смолевичи 3-комнатная квартир…
$69,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заречье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/5
Продается уютная 3-комнатная квартира в д. Заречье, ул. Зареченская 43 (Смолевичский р-н, Ми…
$55,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Продается 3-комнатная квартира, в 33 километрах от Минска, в тихом, спокойном и красивом мес…
$21,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 3/1
$157,300
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 5/1
$224,900
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
$198,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 1/5
Просторная трехкомнатная квартира в Смолевичах рядом с водохранилищем! Стильная, просторная…
$87,900
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Заречье, Беларусь
Квартира 1 комната
Заречье, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/2
1-комнатная квартира под ремонт ❤️ Тёплая однокомнатная квартира в кирпичном доме! Адрес: Пл…
$24,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заречье, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
2-комн. квартира в кирпичном доме с улучшенной планировкой в Смолевичском р-не.   Квар…
$33,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
Оставить заявку
Квартира в Смолевичи, Беларусь
Квартира
Смолевичи, Беларусь
Площадь 70 м²
Ищете комфортное жилье в тихом районе, но в центре города? Предлагаем вам уникальную возможн…
$77,800
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Усяжа, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Усяжа, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
Продам трехкомнатную квартиру на 2 этаже в кирпичном доме, в аг.Усяжа, на улице Центральная.…
$33,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Слобода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается 3 - квартира в блокированном жилом доме в аг. Слобода, Пекалинский с/с, Смолевичск…
$49,500
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Смолевичском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти