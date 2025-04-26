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Дома с садом в Солигорском районе, Беларусь

Чижевичский сельский Совет
11
Старобинский сельский Совет
10
Краснодворский сельский Совет
7
Зажевичский сельский Совет
7
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9 объектов найдено
Коттедж в Старобин, Беларусь
Коттедж
Старобин, Беларусь
Площадь 230 м²
Продажа двухэтажного коттеджа 229,8 м2! ❤️ Продаётся невероятно просторный коттедж, идеально…
$37,900
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
Выгодное вложение: купить коттедж ❤️Представляем Вашему вниманию премиальный коттедж со всем…
$198,000
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Уютный дом с большим участком рядом с Солигорском ❤️Этот компактный, тёплый и функциональный…
$29,900
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Дом в Старые Терушки, Беларусь
Дом
Старые Терушки, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный дом с сауной и бассейном в аг. Старые Терушки Солигорского района. Дом о…
$68,000
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Дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Дом с просторным участком в д. Мозоли ❤️ Продажа дома в 27-ти километрах от Солигорска с про…
$14,700
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Дом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается дом с печным отоплением в поселке Березовка Солигорского района. Дом расположен в …
$9,000
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Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Купить уютный бревенчатый дом в д. Радково  ❤️ Уютный бревенчатый дом в д. Радково подойдет …
$23,600
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Дом в Чижевичи, Беларусь
Дом
Чижевичи, Беларусь
Площадь 148 м²
Уютный дом с камином, теплицами, баней и просторной террасой ❤️Дом, где есть всё: сад, пруд,…
$124,000
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Дом в Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
Площадь 137 м²
Большой дом с садом, огородом, русской печью и всеми коммуникациями ❤️ Простор, традиции и с…
$89,000
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