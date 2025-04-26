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Дома с гаражом в Солигорском районе, Беларусь

Чижевичский сельский Совет
11
Старобинский сельский Совет
10
Краснодворский сельский Совет
7
Зажевичский сельский Совет
7
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12 объектов найдено
Дом в Солигорск, Беларусь
Дом
Солигорск, Беларусь
Площадь 154 м²
Надежный кирпичный дом в Солигорске ❤️Просторный кирпичный дом с удобным расположением и про…
$61,500
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
Выгодное вложение: купить коттедж ❤️Представляем Вашему вниманию премиальный коттедж со всем…
$198,000
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продаётся уютный дом в деревне Метявичи ❤️ Ищете идеальное место для жизни вдали от городско…
$41,900
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Дом в Красная Слобода, Беларусь
Дом
Красная Слобода, Беларусь
Площадь 180 м²
Продается двухэтажный дом в прекрасном живописном месте гп. Красная Слобода. Дом расположен …
$90,000
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Коттедж в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Продажа коттеджа в прекрасном месте.  ❤️Мечта каждого человека, желающего спокойной жизни в …
$105,000
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Дом в Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зажевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается дом с печным отоплением в поселке Березовка Солигорского района. Дом расположен в …
$9,000
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Дом в Зажевичи, Беларусь
Дом
Зажевичи, Беларусь
Площадь 53 м²
Кирпичный дом с просторным участком  ❤️ Тёплый кирпичный дом с большим участком 20 соток в а…
$20,900
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Коттедж в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж ❤️Представляем Вашему вниманию премиальный коттедж со все…
$210,000
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Дом в Чижевичи, Беларусь
Дом
Чижевичи, Беларусь
Площадь 148 м²
Уютный дом с камином, теплицами, баней и просторной террасой ❤️Дом, где есть всё: сад, пруд,…
$124,000
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Дом в Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
Площадь 137 м²
Большой дом с садом, огородом, русской печью и всеми коммуникациями ❤️ Простор, традиции и с…
$89,000
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Коттедж в Краснодворцы, Беларусь
Коттедж
Краснодворцы, Беларусь
Площадь 210 м²
Уникальное предложение: консервированное строение с гаражом в агрогородке! ❤️ Продается прос…
$43,900
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Дом в Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
Площадь 89 м²
Просторный дом в г.п. Старобин ❤️ Продажа бревенчатого дома в 11-ти километрах от Солигорска…
$45,000
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Типы недвижимости в Солигорском районе

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Параметры недвижимости в Солигорском районе, Беларусь

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