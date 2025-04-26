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Дома в Солигорском районе, Беларусь

Чижевичский сельский Совет
11
Старобинский сельский Совет
10
Краснодворский сельский Совет
7
Зажевичский сельский Совет
7
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50 объектов найдено
Дом в Солигорск, Беларусь
Дом
Солигорск, Беларусь
Площадь 154 м²
Надежный кирпичный дом в Солигорске ❤️Просторный кирпичный дом с удобным расположением и про…
$61,500
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается дача в СТ "Строитель" ❤️Представляем вашему вниманию уютный двухэтажный дачный дом…
$9,900
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Дом в Красная Слобода, Беларусь
Дом
Красная Слобода, Беларусь
Площадь 59 м²
Дом в благоустроенном г.п. Красная слобода ❤️Идеальный вариант для тех, кто мечтает о собств…
$15,000
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Самое время купить дом ❤️ Дом с участком в деревне Брянчицы по очень привлекательной цене! А…
$2,600
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Коттедж в Старобин, Беларусь
Коттедж
Старобин, Беларусь
Площадь 230 м²
Продажа двухэтажного коттеджа 229,8 м2! ❤️ Продаётся невероятно просторный коттедж, идеально…
$37,900
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Уютная, кирпичная дача со всеми коммуникациями ❤️Эта дача – уникальная возможность приобрест…
$7,500
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Теплый дом со всеми коммуникациями возле Солигорска ❤️Этот дом – отличный вариант для тех, к…
$84,800
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Дом в Зажевичи, Беларусь
Дом
Зажевичи, Беларусь
Площадь 75 м²
Самое время купить дом ❤️Представляем вашему вниманию замечательный дом, готовый подарить ва…
$63,500
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Коттедж в Солигорск, Беларусь
Коттедж
Солигорск, Беларусь
Площадь 306 м²
Продажа законсервированного  двухэтажного  коттеджа 306 м2! ❤️ Продаётся невероятно просторн…
$72,000
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Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Кирпичный дом на 25 сотках земли ❤️Это предложение идеально подойдет для тех, кто хочет созд…
$7,900
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Дом в Погост-2, Беларусь
Дом
Погост-2, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается дом в Солигорском районе ❤️Идеальный вариант для тех, кто мечтает о собственном до…
$9,900
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Дом в Погост-2, Беларусь
Дом
Погост-2, Беларусь
Площадь 80 м²
Выгодное вложение: купить дом ❤️Представляем вашему вниманию просторный дом с участком, где …
$27,900
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Дом в Краснослободский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснослободский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом в живописном месте в 3-км от г.п. Красная Слобода! …
$44,000
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается хороший деревянный дом в деревне Застаринье Солигорского района, в 18 км от Солиго…
$5,000
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Готовый дом с участком - заезжай и живи!  ❤️ Уютный дачный дом с просторным участком для ком…
$57,000
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
Выгодное вложение: купить коттедж ❤️Представляем Вашему вниманию премиальный коттедж со всем…
$198,000
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Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся дом в Солигорском районе!  ❤️ Дом с просторным участком в д. Плянта! Адрес: д. Пля…
$12,900
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Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Самое время купить дачу ❤️ Представляем вашему вниманию уютный дачный домик с участком в сад…
$6,500
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продаётся уютный дом в деревне Метявичи ❤️ Ищете идеальное место для жизни вдали от городско…
$41,900
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Дом в Красная Слобода, Беларусь
Дом
Красная Слобода, Беларусь
Площадь 180 м²
Продается двухэтажный дом в прекрасном живописном месте гп. Красная Слобода. Дом расположен …
$90,000
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Дом в Красная Слобода, Беларусь
Дом
Красная Слобода, Беларусь
Площадь 75 м²
Просторный дом в г.п. Красная Слобода ❤️ Продажа кирпичного дома в г.п. Красная Слобода. Иде…
$25,000
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Дом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Уютный дом с большим участком рядом с Солигорском ❤️Этот компактный, тёплый и функциональный…
$29,900
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Дом в Зажевичи, Беларусь
Дом
Зажевичи, Беларусь
Площадь 80 м²
Самое время купить дом ❤️ Дом в стадии строительства с большим участком в живописном агрогор…
$13,900
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Дом в Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
Площадь 62 м²
Просторный дом  ❤️Идеальный вариант для тех, кто хочет стабильное, долговечное жилье в благо…
$31,400
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Дом в Старые Терушки, Беларусь
Дом
Старые Терушки, Беларусь
Площадь 43 м²
Самое время купить дом ❤️ Дом с просторным земельным участком в агрогородке Старые Терушки. …
$17,900
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Дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продаётся дом в Солигорском районе!  ❤️ Дом с просторным участком в д. Веска! Адрес: д. Веск…
$9,000
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Дом в Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
Площадь 90 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом с высокими потолками и большим участком!  Адрес: гп…
$33,000
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Коттедж в Солигорск, Беларусь
Коттедж
Солигорск, Беларусь
Площадь 270 м²
Продажа двухэтажного коттеджа 269,6 м2! ❤️ Законсервированное капитальное строение от центра…
$50,000
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Дом в Кривичи, Беларусь
Дом
Кривичи, Беларусь
Площадь 74 м²
Купить дом в живописном месте! ❤️ Продажа дачного дома в 15-ти километрах от Солигорска. Адр…
$5,500
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Дом в Старые Терушки, Беларусь
Дом
Старые Терушки, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный дом с сауной и бассейном в аг. Старые Терушки Солигорского района. Дом о…
$68,000
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Типы недвижимости в Солигорском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Солигорском районе, Беларусь

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