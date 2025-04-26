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Коттеджи в Солигорском районе, Беларусь

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6 объектов найдено
Коттедж в Старобин, Беларусь
Коттедж
Старобин, Беларусь
Площадь 230 м²
Продажа двухэтажного коттеджа 229,8 м2! ❤️ Продаётся невероятно просторный коттедж, идеально…
$37,900
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Коттедж в Солигорск, Беларусь
Коттедж
Солигорск, Беларусь
Площадь 306 м²
Продажа законсервированного  двухэтажного  коттеджа 306 м2! ❤️ Продаётся невероятно просторн…
$72,000
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Коттедж в Солигорск, Беларусь
Коттедж
Солигорск, Беларусь
Площадь 270 м²
Продажа двухэтажного коттеджа 269,6 м2! ❤️ Законсервированное капитальное строение от центра…
$50,000
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Коттедж в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Продажа коттеджа в прекрасном месте.  ❤️Мечта каждого человека, желающего спокойной жизни в …
$105,000
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Коттедж в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж ❤️Представляем Вашему вниманию премиальный коттедж со все…
$210,000
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Коттедж в Краснодворцы, Беларусь
Коттедж
Краснодворцы, Беларусь
Площадь 210 м²
Уникальное предложение: консервированное строение с гаражом в агрогородке! ❤️ Продается прос…
$43,900
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Параметры недвижимости в Солигорском районе, Беларусь

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