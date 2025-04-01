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Дома в Краснодворский сельский Совет, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Краснодворцы, Беларусь
Дом
Краснодворцы, Беларусь
Площадь 104 м²
Самое время купить дом! ❤️ Продается уютный трехкомнатный дом с просторным участком в агрого…
$61,000
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Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Кирпичный дом на 25 сотках земли ❤️Это предложение идеально подойдет для тех, кто хочет созд…
$7,900
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Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Дом с большим участком в деревне Косыничи  ❤️ Дом с участком, который идеально подойдет как …
$14,500
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Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Купить уютный бревенчатый дом в д. Радково  ❤️ Уютный бревенчатый дом в д. Радково подойдет …
$23,600
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Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается крепкий жилой дом в д. Чепели Солигорского района, в 10 км от Солигорска. Печное о…
$8,000
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Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся дом в Солигорском районе!  ❤️ Дом с просторным участком в д. Плянта! Адрес: д. Пля…
$14,900
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Дом в Кривичи, Беларусь
Дом
Кривичи, Беларусь
Площадь 74 м²
Купить дом в живописном месте! ❤️ Продажа дачного дома в 15-ти километрах от Солигорска. Адр…
$5,500
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Коттедж в Краснодворцы, Беларусь
Коттедж
Краснодворцы, Беларусь
Площадь 210 м²
Уникальное предложение: консервированное строение с гаражом в агрогородке! ❤️ Продается прос…
$43,900
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Параметры недвижимости в Краснодворский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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