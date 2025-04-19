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Дома в Красной Слободе, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Красная Слобода, Беларусь
Дом
Красная Слобода, Беларусь
Площадь 180 м²
Продается двухэтажный дом в прекрасном живописном месте гп. Красная Слобода. Дом расположен …
$90,000
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Дом в Красная Слобода, Беларусь
Дом
Красная Слобода, Беларусь
Площадь 59 м²
Дом в благоустроенном г.п. Красная слобода ❤️Идеальный вариант для тех, кто мечтает о собств…
$15,000
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Дом в Красная Слобода, Беларусь
Дом
Красная Слобода, Беларусь
Площадь 75 м²
Просторный дом в г.п. Красная Слобода ❤️ Продажа кирпичного дома в г.п. Красная Слобода. Иде…
$25,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Рейтинг 4.9 / 5:
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