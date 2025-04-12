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Продажа новостроек в Опсовский сельский Совет

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Туристический комплекс VOLOSO
Туристический комплекс VOLOSO
Опсовский сельский Совет, Беларусь
от
$1,32 млн
Количество этажей 2
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо – чистейшее озеро, жемчужина водной системы Национального парка «Браславские озера» (Беларусь). Озеро расположено в 11 км северо-восточнее города Браслав и относится к бассейну реки Друйка. Площадь водн…
Застройщик
Туристический комплекс VOLOSO
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