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Новостройки в Минске

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Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Минск, Беларусь
от
$47,147
Площадь 29–61 м²
5 объектов недвижимости 5
Многофункциональный и деловой, жилой и развлекательный, спортивный и финансовый комплекс Minsk World возводится на взлётных полосах первого белорусского аэропорта «Минск-1». Площадь застройки — 340 га жилых зданий — 2 200 000 м2 общественных помещений — 1 400 000 м2.…
Агентство
ООО «Бир Бай»
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Жилой комплекс Маэстро
Жилой комплекс Маэстро
Минск, Беларусь
от
$116,290
Год сдачи 2023
Количество этажей 20
Площадь 68–144 м²
3 объекта недвижимости 3
Основные преимущества и технические характеристики ЖК «Маэстро»: В 70 метрах от новой станции метро Площадь Богушевича. Немига - одна из главных улиц Минска.  Немига - это и есть Минск. Высота потолков от 3 до 3.4 метра. Площадь квартир: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2…
Застройщик
Strateg Group
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Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Минск, Беларусь
от
$33,891
Год сдачи 2023
Количество этажей 19
Площадь 59–99 м²
43 объекта недвижимости 43
Основная идея, положенная в основу работы над Антоновским кварталом, заключалась в создании современного жилого комплекса, отвечающего всем требованиям времени и удовлетворяющего запросам его обитателей для комфортного проживания. Наиболее компетентные специалисты приложили усилия для внедре…
Застройщик
ОАО БелАТЭП
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Часто задаваемые вопросы о новостройках Минска

Какие новостройки Минска сегодня пользуются наибольшим спросом у покупателей?

Особый спрос наблюдается на монолитные и кирпичные новые дома. Они привлекают покупателей просторными планировками и хорошей тепло- и звукоизоляцией. Большее предпочтение отдается новостройкам, расположенным в центральных частях Минска. Если говорить о классе жилья, наибольшей популярностью пользуются новые дома класса «Стандарт» и «Комфорт».

Какая в среднем стоимость кв. метра жилья в новостройках Минска?

Средняя цена квадрата - 1300-2000 евро. По такой стоимости новые квартиры в Минске продаются в центральных районах и на окраине.В элитных ЖК расценки за кв. метр достигают 3000-4000 евро. Дешевые цены на новостройки в Минске могут встречаться только в том случае, если квартира продается без отделки на этапе котлована.

Как иностранному лицу приобрести жилье в новостройке?

Для покупки новой квартиры в столице Беларуси иностранцам необходимо подобрать объект и рассчитаться за него с продавцом в нотариусе. Потребуется минимум документов: загранпаспорт, перевод паспортных данных, предварительно заверенный в нотариусе, и справка о временной регистрации в РБ.
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