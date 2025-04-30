Средняя цена квадрата - 1300-2000 евро. По такой стоимости новые квартиры в Минске продаются в центральных районах и на окраине.В элитных ЖК расценки за кв. метр достигают 3000-4000 евро. Дешевые цены на новостройки в Минске могут встречаться только в том случае, если квартира продается без отделки на этапе котлована.