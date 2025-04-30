Часто задаваемые вопросы о новостройках Минска
Какие новостройки Минска сегодня пользуются наибольшим спросом у покупателей?
Особый спрос наблюдается на монолитные и кирпичные новые дома. Они привлекают покупателей просторными планировками и хорошей тепло- и звукоизоляцией. Большее предпочтение отдается новостройкам, расположенным в центральных частях Минска. Если говорить о классе жилья, наибольшей популярностью пользуются новые дома класса «Стандарт» и «Комфорт».
Какая в среднем стоимость кв. метра жилья в новостройках Минска?
Средняя цена квадрата - 1300-2000 евро. По такой стоимости новые квартиры в Минске продаются в центральных районах и на окраине.В элитных ЖК расценки за кв. метр достигают 3000-4000 евро. Дешевые цены на новостройки в Минске могут встречаться только в том случае, если квартира продается без отделки на этапе котлована.
Как иностранному лицу приобрести жилье в новостройке?
Для покупки новой квартиры в столице Беларуси иностранцам необходимо подобрать объект и рассчитаться за него с продавцом в нотариусе. Потребуется минимум документов: загранпаспорт, перевод паспортных данных, предварительно заверенный в нотариусе, и справка о временной регистрации в РБ.