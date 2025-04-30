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Продажа новостроек в Витебской области

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Туристический комплекс VOLOSO
Туристический комплекс VOLOSO
Опсовский сельский Совет, Беларусь
от
$1,32 млн
Количество этажей 2
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо – чистейшее озеро, жемчужина водной системы Национального парка «Браславские озера» (Беларусь). Озеро расположено в 11 км северо-восточнее города Браслав и относится к бассейну реки Друйка. Площадь водн…
Застройщик
Туристический комплекс VOLOSO
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Коттедж Дом на Браславских озерах
Коттедж Дом на Браславских озерах
Плюсский сельский Совет, Беларусь
от
$265,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 213 м²
1 объект недвижимости 1
Расположен: на Браславских озерах ледникового периода (озеро Сунды впадает в сеть озер). Группа озёр включает в себя 74 озёра общей площадью около 130 км2, невероятная красота ледниковых ландшафтов, бескрайняя гладь озер, нетронутые леса и чистый свежий воздух. В озерах много рыбы, а в…
Агентство
LuckyFish
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