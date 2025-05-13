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Продажа новостроек в Брестской области

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Жилой комплекс Полесский
Жилой комплекс Полесский
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
от
$46,441
Год сдачи 2022
Количество этажей 18
Площадь 50–86 м²
3 объекта недвижимости 3
Купите квартиру мечты в центре города Бреста. Новый жилой комплекс "Полесский" - это группа 18-этажных монолитных домов на 102 квартиры и 9-этажных кирпичных на 90 квартир. В шаговой доступности находятся школа и детский сад, в которые Вам не придётся стоять в очереди для оформления детей. А…
Застройщик
ЖК "Полесский"
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