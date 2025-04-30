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Кафе и рестораны в Минске, Беларусь

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24 объекта найдено
Ресторан, кафе 133 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 133 м²
Минск, Беларусь
Площадь 133 м²
Количество этажей 9
Продаётся многофункциональное помещение в оживленном месте в центре микрорайона Уручье. Пре…
$246,605
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Ресторан, кафе 84 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 84 м²
Минск, Беларусь
Площадь 84 м²
Этаж 1
Уже в продаже! Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдель…
$176,255
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Ресторан, кафе 217 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 217 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 1/3
Предлагаем на продажу торговый объект площадью 217 м2. Расположен в центре города возле ТЦ Ц…
$434,000
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Ресторан, кафе 103 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 103 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 2/4
Продается административное помещение на улице Зыбицкой 9 Есть свой подъезд через шлагбаум. Р…
$250,000
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Ресторан, кафе 133 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 133 м²
Минск, Беларусь
Площадь 133 м²
Этаж 1/11
Предлагаем покупку коммерческих помещений на Кирова 2!   Продается коммерческое помещение с …
$820,000
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Ресторан, кафе 800 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 800 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 800 м²
Этаж 1/3
Современный клуб/ресторан/бистро в центре фрунзенского района рядом с метро! Viber, Whatsapp…
$350,000
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Ресторан, кафе 270 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 270 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 270 м²
Этаж 1/7
В продаже современный  ресторан авторской кухни Mojo Mediterrasian Ресторан расположен в са…
$135,000
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Ресторан, кафе 291 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 291 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 291 м²
Количество этажей 10
$160,000
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Ресторан, кафе 151 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 151 м²
Минск, Беларусь
Площадь 151 м²
Этаж 1/8
Продается помещение общественного питания расположенное на первом этаже в многофункционально…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 189 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 189 м²
Минск, Беларусь
Площадь 189 м²
Этаж 1/11
Предлагаем покупку коммерческих помещений на Кирова 2!   Продается коммерческое помещение с …
$685,000
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Ресторан, кафе 30 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 30 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/6
Продажа помещения в БЦ «Тимирязева, 121/4» с арендатором! Описание помещения: Основное поме…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 415 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 415 м²
Минск, Беларусь
Площадь 415 м²
Этаж 1/9
Помещение под общепит в новом БЦ «Forum Plaza»  г. Минск, пер. Козлова, 25 Общая площадь: 41…
$747,180
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Ресторан, кафе 588 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 588 м²
Минск, Беларусь
Площадь 588 м²
Количество этажей 2
Описание здания • Материал: каркасное здание , стены из кирпича  • Здание двухуровневое …
$200,000
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Ресторан, кафе 1 724 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 1 724 м²
Минск, Беларусь
Площадь 1 724 м²
Количество этажей 2
Продажа отдельно стоящего здания под общепитАдрес: г. Минск, Логойский тракт, 18Площадь: 1 7…
$2,70 млн
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Ресторан, кафе 126 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 126 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Помещение 125,8м.кв. ст.м. Петровщина пр-кт Дзержинского, Московский р-н, г. Минск: - не жил…
$138,000
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Ресторан, кафе 700 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 700 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 700 м²
Этаж 1/3
Современный клуб/ресторан/бистро в центре фрунзенского района рядом с метро! Готовый бизнес …
$965,000
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Ресторан, кафе 189 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 189 м²
Минск, Беларусь
Площадь 189 м²
Этаж 1/11
Предлагаем покупку коммерческих помещений на Кирова 2!   Продается коммерческое помещение с …
$685,000
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Ресторан, кафе 125 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 125 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Этаж 1/14
Продаются два смежных помещения без отделки в Советском районе. Общая площадь 102м2 и 124,6м…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 57 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 57 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/7
Продаётся готовый бизнес – кафе «Uley» в ЖК «Маяк Минска» в самом классном доме - Мстиславца…
$45,000
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Ресторан, кафе 270 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 270 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 270 м²
Этаж 1/7
В продаже современный  ресторан авторской кухни Mojo Mediterrasian   Ресторан расположен в с…
$135,000
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Ресторан, кафе 133 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 133 м²
Минск, Беларусь
Площадь 133 м²
Этаж 1/11
Предлагаем покупку коммерческих помещений на Кирова 2!   Продается коммерческое помещение с …
$820,000
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Ресторан, кафе 88 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 88 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Этаж 1/14
Продается готовый бизнес , хоум -бар МариВанна , Московский  район столицы по пр. Дзержинско…
$43,000
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Ресторан, кафе 27 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 27 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 27 м²
Этаж 1/7
Продажа помещений под кафе,бар или ресторан в современным новом многофункциональном БЦ на пр…
$121,500
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Ресторан, кафе 105 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 105 м²
Минск, Беларусь
Площадь 105 м²
Этаж 1/20
Продажа современного рестобара Stvol House в ЖК «Маяк Минска»!Отличная кухня, профессиональн…
$345,000
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