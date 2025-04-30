Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минск
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Минске, Беларусь

коммерческая недвижимость
727
рестораны
24
производственные здания
14
склады
24
Показать больше
192 объекта найдено
Офис 596 м² в Минск, Беларусь
Офис 596 м²
Минск, Беларусь
Площадь 596 м²
Этаж 5/7
Офисы для вашего бизнеса в удобной локацииБЦ IQ - бизнес-центр класса B+, возведенный в соче…
$894,600
Оставить заявку
Офис 123 м² в Минск, Беларусь
Офис 123 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Офис с топовой локацией-исторический центр города. В пешей доступности ст. метро Октябрьская…
$208,800
Оставить заявку
Офис 1 855 м² в Минск, Беларусь
Офис 1 855 м²
Минск, Беларусь
Площадь 1 855 м²
Этаж 1/3
Продается здание по улице Чеботарева 2. Состоит из 3 этажей, подвала, так же есть возможност…
$600,000
Оставить заявку
Офис 398 м² в Минск, Беларусь
Офис 398 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 15
Площадь 398 м²
Этаж 4/10
Продаётся яркое и стильное офисное помещение! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? Мы п…
$318,400
Оставить заявку
Офис 187 м² в Минск, Беларусь
Офис 187 м²
Минск, Беларусь
Площадь 187 м²
Этаж 18/18
Продажа коммерческой недвижимости, по адресу г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корпус 2 Администра…
$153,000
Оставить заявку
Офис 112 м² в Минск, Беларусь
Офис 112 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 112 м²
Этаж 1/3
Продается просторное помещение площадью 112 м2, расположенное по адресу: Минск, улица Черныш…
$99,950
Оставить заявку
Офис 51 м² в Минск, Беларусь
Офис 51 м²
Минск, Беларусь
Площадь 51 м²
Этаж 16/23
Офис общей площадью 51,1 м.кв. (состоит из трех помещений: 17,2 м.кв., 17,4 м.кв., 13,6 м.кв…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 4 000 м² в Минск, Беларусь
Офис 4 000 м²
Минск, Беларусь
Площадь 4 000 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухэтажное здание площадью 4000.2 м2 с отдельными входами и подвальным помещением…
$2,90 млн
Оставить заявку
Офис 446 м² в Минск, Беларусь
Офис 446 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 446 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вашему вниманию складское помещение общей площадью 445,7 м2, расположенное по адр…
$325,000
Оставить заявку
Офис 24 м² в Минск, Беларусь
Офис 24 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/9
Продаётся офис в БЦ Пушкинский Пассаж. 23,9 метров площади. Рядом метро Пушкинская. Есть пар…
$50,000
Оставить заявку
Офис 218 м² в Минск, Беларусь
Офис 218 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 218 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вашему вниманию многофункциональное помещение с земельным участком 0.16 га, распо…
$235,000
Оставить заявку
Офис 44 м² в Минск, Беларусь
Офис 44 м²
Минск, Беларусь
Площадь 44 м²
Этаж 2/16
Предлагаем в продажу административное помещение 43.67 м.кв на 2-м этаже. ЖК «Минск Мир», ква…
$72,052
Оставить заявку
Офис 130 м² в Минск, Беларусь
Офис 130 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Этаж 1/16
Предлагаем в покупку коммерческое помещение на Беды 45!   Помещение общей площадью  129,6 м2…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 42 м² в Минск, Беларусь
Офис 42 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 13/16
Продается  офис на 13 этаже в бизнес-центре "Парус" по ул. Мележа 1. Общая площадь 42.2м2. П…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 66 м² в Минск, Беларусь
Офис 66 м²
Минск, Беларусь
Площадь 66 м²
Этаж 7/7
Офис находится на последнем этаже БЦ Зеленый луг, который расположен в живописном месте, вбл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 196 м² в Минск, Беларусь
Офис 196 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 196 м²
Этаж 1/14
Продается офисное помещение общей площадью 195,9м2, расположено на 1-м этаже жилого дома по …
$293,850
Оставить заявку
Офис 59 м² в Минск, Беларусь
Офис 59 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Количество этажей 5
Административное помещение( офис,сфера услуг, торговое помещение и т.д.) в жилом доме в цоко…
$43,000
Оставить заявку
Офис 27 м² в Минск, Беларусь
Офис 27 м²
Минск, Беларусь
Площадь 27 м²
Количество этажей 7
Продажа коммерческих площадей в современным новом многофункциональном БЦ на проспекте Победи…
$121,500
Оставить заявку
Офис 89 м² в Минск, Беларусь
Офис 89 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 9/9
Офис по переулку Козлова 7. Состоит из з раздельных кабинетов и санузла. В каждой комнате ко…
$62,580
Оставить заявку
Офис 905 м² в Минск, Беларусь
Офис 905 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 905 м²
Этаж 2/2
Продается административное здание по ул. Володько 20 в г. Минске. Располагается на земельном…
$576,000
Оставить заявку
Офис 60 м² в Минск, Беларусь
Офис 60 м²
Минск, Беларусь
Площадь 60 м²
Этаж 1/8
Продажа офисных помещений в статусной локацииАдрес: г. Минск, ул. Мясникова, 27Площадь общая…
$120,200
Оставить заявку
Офис 72 м² в Минск, Беларусь
Офис 72 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/8
Продаётся стильный офис в современном бизнес-центре «Покровский» ❤️Если вы ищете готовый офи…
$196,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Офис 43 м² в Минск, Беларусь
Офис 43 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 6/6
Продается офисное помещение в современном бизнес-центре «Европа». Общая площадь 43 м3, офис …
$70,000
Оставить заявку
Офис 1 025 м² в Минск, Беларусь
Офис 1 025 м²
Минск, Беларусь
Площадь 1 025 м²
Этаж 1/2
продажаСтатус объекта - производство/зданиеАдрес: Минск, Кабушкина, 26Площадь - 1024,7 м2Про…
$339,900
Оставить заявку
Офис 8 м² в Минск, Беларусь
Офис 8 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 15
Площадь 8 м²
Этаж 2/3
Продается большое офисное помещение в центре Минска! Кирпичный дом 1977 года, железобетонные…
$513,000
Оставить заявку
Офис 57 м² в Минск, Беларусь
Офис 57 м²
Минск, Беларусь
Площадь 57 м²
Этаж 2/25
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в жилом доме, МФК «Минск Мир», квартал «Тропичес…
$83,403
Оставить заявку
Офис 554 м² в Минск, Беларусь
Офис 554 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 554 м²
Этаж 1/3
Продается трехэтажное офисное здание площадью 554,2 м2, по адресу ул. Асаналиева 84/6. Здани…
$540,000
Оставить заявку
Офис 117 м² в Минск, Беларусь
Офис 117 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 117 м²
Этаж 5/7
Ищете идеальное место для своего бизнеса? У нас есть отличное предложение! Отличная транспор…
$187,040
Оставить заявку
Офис 895 м² в Минск, Беларусь
Офис 895 м²
Минск, Беларусь
Площадь 895 м²
Этаж 1/2
Продаются 2 здания: 1)Торгово-административное и 2)Административно-бытовое (многофункциональ…
$530,000
Оставить заявку
Офис 59 м² в Минск, Беларусь
Офис 59 м²
Минск, Беларусь
Площадь 59 м²
Этаж 2/25
Предлагаем в продажу коммерческое помещение в жилом доме по ул. Братской, 15. Дом сдан! МФК …
$89,623
Оставить заявку
Realting.com
Перейти