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Производственные здания в Минске, Беларусь

коммерческая недвижимость
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24
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14 объектов найдено
Производство 220 м² в Минск, Беларусь
Производство 220 м²
Минск, Беларусь
Площадь 220 м²
СТО, г.Минск, ул.Липковская 4! Номер договора с агентством 185/2 от 2023-07-12
$130,000
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Производство 3 231 м² в Минск, Беларусь
Производство 3 231 м²
Минск, Беларусь
Площадь 3 231 м²
Этаж 3/3
Продается 3х этажное здание в центре города, площадь которого составляет 3230.8 кв метров. Н…
$1,10 млн
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Производство 905 м² в Минск, Беларусь
Производство 905 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 905 м²
Этаж 1/2
Продается производственно-складской комплекс с АБК в СЭЗ «Шабаны» по ул. Селицкого 21М и адм…
$2,99 млн
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Производство в Минск, Беларусь
Производство
Минск, Беларусь
Этаж 1/2
Продается комплекс производственных зданий, занятых под склады и СТО по ул. Гурского, 3. Про…
$444,000
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Производство 1 046 м² в Минск, Беларусь
Производство 1 046 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 15
Площадь 1 046 м²
Количество этажей 3
Организация - лидер в производстве упаковочных материалов, в связи с расширением производств…
$1,92 млн
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Производство 1 025 м² в Минск, Беларусь
Производство 1 025 м²
Минск, Беларусь
Площадь 1 025 м²
Этаж 1/2
продажаСтатус объекта - производство/зданиеАдрес: Минск, Кабушкина, 26Площадь - 1024,7 м2Про…
$339,900
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Производство 3 500 м² в Минск, Беларусь
Производство 3 500 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 3 500 м²
Этаж 1/2
Продажа современно автокомплекса в Минске 850м от метро, общей площадью 3518м. - СТО на 18 п…
$4,78 млн
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Производство 870 м² в Минск, Беларусь
Производство 870 м²
Минск, Беларусь
Площадь 870 м²
Этаж 2
Продается производственно-складской комплекс с офисом в престижном районе Минска! Представля…
Цена по запросу
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Производство 632 м² в Минск, Беларусь
Производство 632 м²
Минск, Беларусь
Площадь 632 м²
Этаж 1/4
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное здание, расположенное по адресу: г. Минск, ул…
Цена по запросу
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Производство 227 м² в Минск, Беларусь
Производство 227 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 227 м²
Этаж 1/1
Продаётся помещение мойки грузовых автомобилей недалеко от МКАД (направление - Уручье): - пл…
$260,000
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Производство 1 565 м² в Минск, Беларусь
Производство 1 565 м²
Минск, Беларусь
Площадь 1 565 м²
Этаж 1/2
Продажа помещений под производство в административном отдельно стоящем здании строительного …
Цена по запросу
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Производство 446 м² в Минск, Беларусь
Производство 446 м²
Минск, Беларусь
Площадь 446 м²
Этаж 1/1
Продается складское помещение, расположенное на земельном участке площадью 0,4508 га (доля 2…
$325,000
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Производство 1 213 м² в Минск, Беларусь
Производство 1 213 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 213 м²
Этаж 1/2
Продается здание под склад или производство в городе Минске на переулке Бехтерева, 5. Площад…
Цена по запросу
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Производство 350 м² в Минск, Беларусь
Производство 350 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Этаж 1/2
Продается здание станции технического обслуживания (СТО) под разные виды услуг и отличное ве…
$405,000
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