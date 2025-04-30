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Склады в Минске, Беларусь

коммерческая недвижимость
727
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24 объекта найдено
Склад 905 м² в Минск, Беларусь
Склад 905 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 905 м²
Этаж 1/2
Продается производственно-складской комплекс с АБК в СЭЗ «Шабаны» по ул. Селицкого 21М и адм…
$2,99 млн
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Склад в Минск, Беларусь
Склад
Минск, Беларусь
Этаж 6/9
Продажа складских помещений на Тимирязева 67. Есть выбор. Звоните. Также в продаже большой в…
$5,000
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Склад 215 м² в Минск, Беларусь
Склад 215 м²
Минск, Беларусь
Площадь 215 м²
Этаж 1/1
Продаётся отдельно стоящее здание по ул. Харьковская 86 Б общей площадью 215 м2 по цене 1300…
Цена по запросу
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Склад 1 554 м² в Минск, Беларусь
Склад 1 554 м²
Минск, Беларусь
Площадь 1 554 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в покупку складские помещения общей площадью 1553,8 м2.   На участке 0,577 га рас…
$860,000
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Склад в Минск, Беларусь
Склад
Минск, Беларусь
Этаж 6/6
Продаем помещение для склада. от 8 до 100 м2. Номер договора с агентством 22/1-25 от 2025-02-12
$17,900
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Склад 446 м² в Минск, Беларусь
Склад 446 м²
Минск, Беларусь
Площадь 446 м²
Этаж 1/1
Продается складское помещение, расположенное на земельном участке площадью 0,4508 га (доля 2…
$325,000
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Склад 206 м² в Минск, Беларусь
Склад 206 м²
Минск, Беларусь
Площадь 206 м²
Этаж 1/5
Продается помещение 206,4м2 на первом этаже с отдельным входом на Тимирязева 65А. С обратной…
Цена по запросу
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Склад 1 444 м² в Минск, Беларусь
Склад 1 444 м²
Минск, Беларусь
Площадь 1 444 м²
Отличное предложение по продаже недвижимости в Минске по адресу Тимирязева д.29  ( открытая …
$235,000
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Склад 2 600 м² в Минск, Беларусь
Склад 2 600 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 2 600 м²
Этаж 1
Повышенный ж.д. путь –позволяет разгрузку сыпучих грузов на две стороны. Территория  имеет о…
$3,50 млн
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Склад 1 219 м² в Минск, Беларусь
Склад 1 219 м²
Минск, Беларусь
Площадь 1 219 м²
Количество этажей 2
Продажа складских помещенийАдрес: г. Минск, пер. Монтажников 4-й, д. 13Площадь: 1 218,8 м2 О…
$840,972
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Склад 40 м² в Минск, Беларусь
Склад 40 м²
Минск, Беларусь
Площадь 40 м²
Этаж -1/17
Подойдет для размещения склада или мастерской (есть возможность сделать отдельный вход с ули…
$22,700
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Склад 28 м² в Минск, Беларусь
Склад 28 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 5
Продается складское помещение 28,1 кв.м. (Цокольный этаж, одно окно, отопление) г. Минск, Ти…
$21,100
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Склад 159 м² в Минск, Беларусь
Склад 159 м²
Минск, Беларусь
Площадь 159 м²
Этаж 1/1
Помещение состоит из функциональных кабинетов и склада, что обеспечивает максимальную универ…
$358,000
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Склад 328 м² в Минск, Беларусь
Склад 328 м²
Минск, Беларусь
Площадь 328 м²
Количество этажей 6
Продается помещение многофункциональное общей площадью 327.6 м.кв в одной из крупнейших пром…
$260,000
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Склад 282 м² в Минск, Беларусь
Склад 282 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 282 м²
Продажа тёплого подвала, склада на цокольном этаже 282 м2 по адресу: г. Минск ул. Восточная …
$93,000
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Склад 895 м² в Минск, Беларусь
Склад 895 м²
Минск, Беларусь
Площадь 895 м²
Этаж 1/2
Продаются 2 здания: 1)Торгово-административное и 2)Административно-бытовое (многофункциональ…
$530,000
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Склад 3 231 м² в Минск, Беларусь
Склад 3 231 м²
Минск, Беларусь
Площадь 3 231 м²
Этаж 3/3
Продается 3х этажное здание в центре города, площадь которого составляет 3230.8 кв метров. Н…
$1,10 млн
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Склад 24 м² в Минск, Беларусь
Склад 24 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Хороший ремонт, вентиляция, освещение, пожарная сигнализация.Высокая арендная ставка эквивал…
$19,200
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Склад 3 м² в Минск, Беларусь
Склад 3 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 3 м²
Этаж 7/26
Продается складское помещение (кладовая) в одном из самых престижных жилых комплексов столиц…
$5,000
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Склад 1 213 м² в Минск, Беларусь
Склад 1 213 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 213 м²
Этаж 1/2
Продается здание под склад или производство в городе Минске на переулке Бехтерева, 5. Площад…
Цена по запросу
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Склад 3 589 м² в Минск, Беларусь
Склад 3 589 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 3 589 м²
Этаж 1/1
Продается складское помещение на ул. Селицкого, 21В на территории СЭЗ «Минск» Площадь - 3589…
$800,000
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Склад в Минск, Беларусь
Склад
Минск, Беларусь
Этаж 3/6
Большой выбор складов, офисов, магазинов и машиномест на Тимирязева. Номер договора с агентс…
$15,000
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Склад 870 м² в Минск, Беларусь
Склад 870 м²
Минск, Беларусь
Площадь 870 м²
Этаж 2
Продается производственно-складской комплекс с офисом в престижном районе Минска! Представл…
Цена по запросу
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Склад 446 м² в Минск, Беларусь
Склад 446 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 446 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию складское помещение общей площадью 445,7 м2, расположенное по адр…
$325,000
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