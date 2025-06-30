Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Молодечненский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Молодечненском районе, Беларусь

Молодечно
12
Радошковичский сельский Совет
42
Красненский сельский Совет
24
Олехновичский сельский Совет
14
Показать больше
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Ищете уединение и отдых? Встречайте вашу идеальную дачу! ____________________ Продаетс…
$15,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Молодечненском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Молодечненском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти