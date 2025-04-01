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Дома в Хожовский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Дом в Хожовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хожовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
❤️ Продаются два дома в самом центре деревни Ляльковщина, всего в 15 км от Молодечно!  Адрес…
$11,500
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Дом в Хожовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хожовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дом со всеми коммуникациями в д. Адамовичи ! ❤️Бревенчатый дом с блочной пристройк…
$23,500
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Дом в Хожовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хожовский сельский Совет, Беларусь
Продаётся дачный домик в деревне Гай, садовое товарищество "Лютик-2008", в окружении лесов, …
$6,000
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Коттедж в Рагозы, Беларусь
Коттедж
Рагозы, Беларусь
Площадь 347 м²
Стильный современный коттедж в престижном районе! ❤️ Продается современный коттедж премиум-к…
$270,000
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Дом в Хожово, Беларусь
Дом
Хожово, Беларусь
Площадь 95 м²
Хороший дом со всеми удобствами в аг.Хожово ❤️ Продается просторный дом в самом центре агрог…
$42,000
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Дом в Хожово, Беларусь
Дом
Хожово, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается хороший добротный дом в агрогородке Хожово!Дом блочный, обложен кирпичом,  двухэта…
$57,500
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Параметры недвижимости в Хожовский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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