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Жильё в Мясотском сельском Совете, Беларусь

дома
11
11 объектов найдено
Дом в Мясота, Беларусь
Дом
Мясота, Беларусь
Площадь 36 м²
Продаётся жилой дом в деревне Мясота. Дом деревянный, обложен кирпичом.  Крыша шиферная. Общ…
$12,000
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 98 м²
Просторная дача с террасой и комфортом для всей семьи! ❤️ Продается просторная двухуровневая…
$26,900
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Дача в живописном месте рядом с лесом ❤️ Продаётся дачный домик с участком в садовом товарищ…
$8,500
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Уютный домик в живописном месте - идеальный уголок для отдыха! ❤️ Продается очаровательный д…
$6,900
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Дача окруженная лесом в 7 км от Молодечно ❤️ Уютный дачный дом на участке площадью 10 соток …
$10,900
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Самое время купить дачу на берегу Вилии ❤️ Хотите стать владельцем уютной и комфортной дачи …
$14,500
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
❤️Продаётся дача в 55 км. от МКАД в Молодеченском направлении ‼️Дача находится в СТ Мясота О…
$23,000
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Теплый дом на большом участке в 2-х км от Молодечно! ❤️ Уютный теплый дом для круглогодичног…
$50,000
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Уютная дача рядом с лесом ❤️ Продаётся уютный дачный домик с участком в садовом товариществе…
$5,500
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Купить дачу окруженную лесом в СТ Политехник ❤️ Уютный дачный дом в живописном месте, где Вы…
$14,100
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Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Продается дача в СТ «Писаревская Березка». Молодечненское направление.  Общая площадь дома –…
$6,900
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Параметры недвижимости в Мясотском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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