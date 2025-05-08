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Жильё в Тюрлёвском сельском Совете, Беларусь

дома
11
12 объектов найдено
Коттедж в Тюрли, Беларусь
Коттедж
Тюрли, Беларусь
Площадь 207 м²
Двухэтажный коттедж с отличным расположением! ❤️ Уютный коттедж в пригороде Молодечно, он ид…
$106,900
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Дом в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Уютная блочно-кирпичная дача рядом с г. Молодечно и участком в 4 сотки. ❤️ Дачный дом с обла…
$16,500
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Дом в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Самое время купить дом ❤️ Отличный вариант как для дачи, так и для постоянного проживания ли…
$16,500
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Квартира 3 комнаты в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Ваш загородный дом: 48,9 м2 уюта на собственном участке! ❤️ Продается уникальная квартира, р…
$16,900
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Дом в Вытроповщина, Беларусь
Дом
Вытроповщина, Беларусь
Площадь 389 м²
Просторный дом 2008 года постройки для Вашей дружной семьи в живописном пригороде Молодечно!…
$219,000
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Дом в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Уютный дом в Боярах: ваш идеальный загородный уголок! ❤️ Продается уютный дом в живописной д…
$23,900
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Дом в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Дом под чистовую отделку в 4 км от Молодечно  ❤️ Современный уютный и теплый одноэтажный дом…
$34,900
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Дом в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Уютная дача рядом с лесом всего в 10 км от Молодечно! ❤️Отличный вариант для тех, кто мечтае…
$16,500
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Дом в Вытроповщина, Беларусь
Дом
Вытроповщина, Беларусь
Площадь 152 м²
Дом с газовым отоплением и баней в д. Вытроповщина! ❤️ Отличный дом полностью готовый для пр…
$59,900
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Дом в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Уютный дом с газовым отоплением в 4-х км от Молодечно ❤️ Ухоженный дом с очень удобным распо…
$25,500
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Дом в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 14 м²
Уютная дача в 10 км. от Молодечно ❤️Дачный домик с облагороженным участком станет идеальным …
$13,500
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Дом в Носилово, Беларусь
Дом
Носилово, Беларусь
Площадь 126 м²
Дом с отличным месторасположением ❤️Продается уютный дом в прекрасном месте с участком площа…
$59,900
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Параметры недвижимости в Тюрлёвском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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