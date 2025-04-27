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Квартиры в Молодечненском районе, Беларусь

Молодечно
48
Чистинский сельский Совет
4
Радошковичский сельский Совет
3
Радошковичи
3
Квартира Удалить
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64 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Чисть, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Чисть, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 3/3
4-комнатная квартира в п. Чисть с прекрасной планировкой ❤️ Продается четырёхкомнатная кварт…
$52,000
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Квартира 3 комнаты в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Ваш загородный дом: 48,9 м2 уюта на собственном участке! ❤️ Продается уникальная квартира, р…
$16,900
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Квартира в Лебедево, Беларусь
Квартира
Лебедево, Беларусь
Площадь 51 м²
Полдома с современным ремонтом и всеми коммуникациями ❤️Продаётся половина жилого дома в бла…
$32,200
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Квартира 4 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 2/5
4-комнатная квартира в центре Молодечно — уютная и с потенциалом для ремонта! 1. Основные ха…
$65,500
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Квартира 2 комнаты в Турец-Бояры, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Турец-Бояры, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
Стильная и уютная 2-комнатная квартира с современным ремонтом! ❤️ Отличный вариант для тех, …
$28,500
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
2-х к. квартира на 1 этаже по ул. Ф. Cкорины! ❤️Хотите жить в самом престижном районе города…
$45,500
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/5
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира в центре Молодечно на улице Замковая, 56 В кварт…
$44,900
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 6/9
Продаётся 1-комнатная квартира в самом центре г. Молодечно ❤️ Просторная однокомнатная кварт…
$35,900
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Квартира 1 комната в Радошковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Радошковичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/4
Готовая квартира с ремонтом и мебелью ❤️ Уютная квартира с качественным ремонтом в 25 км от …
$39,900
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/2
Отличная 2-х комн. квартира на 2 этаже рядом с парком Победы! ❤️ Продается квартира полность…
$34,900
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 5/5
Трехкомнатная квартира в Молодечно. ❤️ Просторная теплая трехкомнатная квартира для большой …
$59,900
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Квартира 4 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
4-комнатная квартира в г. Молодечно с прекрасной планировкой ❤️ Продается четырёхкомнатная к…
$48,900
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Продается 2-комнатная квартира в самом сердце Молодечно!!! Сама квартира под ремонт, но неда…
$31,900
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Квартира 2 комнаты в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Если Вы предпочитаете жить за городом, но цените уют и комфорт городской квартиры, тогда это…
$32,700
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Квартира 4 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/9
4-комнатная квартира с шикарной планировкой на ул. Криничная ! ❤️ Просторная квартира для бо…
$65,900
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Просторная однокомнатная квартира в новостройке в г. Молодечно! ❤️Внимание! Продается отличн…
$41,500
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
2-х к. квартира в кирпичном доме по ул. Ф. Cкорины! ❤️Хотите жить в квартире с хорошим ремон…
$45,500
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Квартира 2 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 7/9
Просторная 2-комнатная квартира с возможностью перепланировки в стильную евротрешку! ❤️ Прос…
$67,900
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/2
Однокомнатная квартира в 3 минутах от ЖД вокзала. ❤️Просторная квартира  под отделку. Адрес:…
$19,500
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 9/9
Уютная квартира в самом сердце Молодечно! ❤️Светлая и просторная 3-х к. кв. в центральном ра…
$51,900
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/2
Продается отличная однокомнатная квартира с полным новым ремонтом в центре города Молодечно …
$36,000
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Квартира 4 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 4/9
Большая 4К квартира с отличной планировкой по улице Криничная. ❤️ Просторная, уютная 4-хкомн…
$77,000
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 4/4
Продаётся трёхкомнатная квартира на четвёртом этаже в кирпичном доме по улице Виленская.Прос…
$55,000
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Продается 3 комнатная квартира, г.Молодечно, ул. Б.Хмельницкого, 22, 5 этажного дома (1973 г…
$65,000
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Квартира 1 комната в Молодечно, Беларусь
Квартира 1 комната
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/9
Продаётся просторная, уютная, светлая и тёплая однокомнатная квартира на третьем этаже в кир…
$42,000
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Квартира в Красненский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Отличных полдома 80 кв.м. с разделённым собственным участком и баней. ❤️Этот дом - замечател…
$27,900
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 9/9
Уютная трёхкомнатная квартира в 6м микрорайоне! ❤️ Светлая трёхкомнатная квартира станет отл…
$56,900
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Квартира 4 комнаты в Чисть, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Чисть, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 3/3
Продается 4к квартира в поселке Чисть. Аккуратная, светлая, со свежим ремонтом, где все сде…
$59,800
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Квартира 3 комнаты в Радошковичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Радошковичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Двухкомнатная квартира с собственным участком в  г.п. Радошковичи - уют и удобство! ❤️ Двухк…
$34,000
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Квартира 3 комнаты в Молодечно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Молодечно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
В продаже 3-комнатная квартира в г. Молодечно , Минская обл . Квартира расположена на комфор…
$65,000
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Параметры недвижимости в Молодечненском районе, Беларусь

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