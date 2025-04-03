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Жильё в Чистинский сельский Совет, Беларусь

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6 объектов найдено
Дом в Раёвка, Беларусь
Дом
Раёвка, Беларусь
Площадь 143 м²
Дом у реки в стиле шале! деревня Раевка Молодечненский р-н Дом (законсервированное строение…
$58,000
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Квартира 4 комнаты в Чисть, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Чисть, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Этаж 3/3
Продается 4к квартира в поселке Чисть. Аккуратная, светлая, со свежим ремонтом, где все сде…
$59,800
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Квартира 4 комнаты в Чисть, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Чисть, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 3/3
4-комнатная квартира в п. Чисть с прекрасной планировкой ❤️ Продается четырёхкомнатная кварт…
$52,000
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Квартира 1 комната в Чисть, Беларусь
Квартира 1 комната
Чисть, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/5
Продаётся 1-комнатная квартира в посёлке с прекрасной природой и развитой инфраструктурой. Э…
$18,000
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Дом в Чисть, Беларусь
Дом
Чисть, Беларусь
Площадь 365 м²
Предлагается дом в п. Чисть. Минская обл., Молодечненский р-н, 48 км от МКАД. - - - Двухэтаж…
$67,000
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Коттедж в Чисть, Беларусь
Коттедж
Чисть, Беларусь
Площадь 174 м²
В продаже коттедж в который вы влюбитесь с первого взгляда. Двухэтажный дом построен по инди…
$450,000
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Параметры недвижимости в Чистинский сельский Совет, Беларусь

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