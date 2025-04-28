Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Логойский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Логойском районе, Беларусь

Беларучский сельский Совет
41
Логойский сельский Совет
34
Острошицкий сельский Совет
28
Гайненский сельский Совет
14
Показать больше
8 объектов найдено
Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается замечательный деревянный ДОМ с умиротворяющей энергетикой! Это место непременно ст…
$153,000
Оставить заявку
Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Встроенная кухня  с импортной техникой. Элетрическая плита. Стеклопакеты.В гостинной окно в …
$76,000
Оставить заявку
Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
Дом примыкает к заказнику расположен в тихом месте где можно отдохнуть от городской суеты.Ку…
$75,500
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дача в СТ Верас-91, расположенная в живописном и экологически чистом месте, на бер…
$30,000
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 662 м²
Это уникальная возможность приобрести эксклюзивный дом со СПА-комплексом в живописном месте …
$1,58 млн
Оставить заявку
Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
В д.Силичи продается дом для проживания. На участке два дома. Хозяйский с панорамными окнами…
$136,999
Оставить заявку
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 342 м²
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте Логойского р…
$497,000
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Живописная "логойщина", место в окружении лесного массива 20 минут в пути - 21 км от МКАД, в…
$105,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Логойском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Логойском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти