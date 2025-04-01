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Дома в Швабский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 155 м²
Продаётся уютный и просторный дом в живописном месте, полностью готов для круглогодичного пр…
$92,000
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Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 290 м²
Продается пространство с невероятной атмосферой уюта, тепла и спокойствия в 48 км. от Минска…
$195,000
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Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продаётся дом из деревянного сруба в живописном месте- д. Чеботари, Логойский р-н, 59 км от …
$29,500
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Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 183 м²
Продается коттедж с баней и всеми удобствами в живописном месте Логойщины, неподалёку от озе…
$75,500
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Параметры недвижимости в Швабский сельский Совет, Беларусь

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