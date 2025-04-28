Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Логойский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Логойском районе, Беларусь

Беларучский сельский Совет
41
Логойский сельский Совет
34
Острошицкий сельский Совет
28
Гайненский сельский Совет
14
Показать больше
48 объектов найдено
Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Продается уютный дом в Силичах, СТ Фантазия-Силичи! 25 км от Минска, одно из самых популярны…
$195,000
Оставить заявку
Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Встроенная кухня  с импортной техникой. Элетрическая плита. Стеклопакеты.В гостинной окно в …
$76,000
Оставить заявку
Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продаётся дача недалеко от Минска  (СТ Восток 4) 20 км от МКАД  Большой и капитальный дом 1…
$19,000
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Забирай свой сосновый РАЙ! И 7⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ в придачу! ❗⭐⭐ 10,25 соток, 25 км от МКАД, 400 метров…
$8,800
Оставить заявку
Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
Дом примыкает к заказнику расположен в тихом месте где можно отдохнуть от городской суеты.Ку…
$75,500
Оставить заявку
Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 63 м²
Технические характеристики дома: - Общая площадь дома 63 кв.м., жилая площадь 46.1 (3 комнат…
$52,500
Оставить заявку
Дом в Гайна, Беларусь
Дом
Гайна, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается жилой дом в Логойском р-не, аг. Гайна, ул. 70 лет Октября. До Логойска 10 км, неда…
$15,500
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью пре…
$260,000
Оставить заявку
Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 177 м²
Благоустроенное садовое товарищество «Колосок»! Дом с участком 5.86 соток в СТ "Колосок" (27…
$33,000
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж примыкающий к лесу премиум-класса 100% готов…
$170,000
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
Дом 2015 г.п. полностью обустроен и готов к круглогодичному проживанию! Расположен в 18 км о…
$89,900
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Продается новый дом в садовом товариществе с участком 8 сот. В 22 км от МКАД. Мядельское нап…
$64,900
Оставить заявку
Коттедж в Алекшицы, Беларусь
Коттедж
Алекшицы, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся престижный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью при…
$350,000
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается современный коттедж с баней для большой семьи в 17 км от МКАД,  Минская обл., Лого…
$93,000
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 662 м²
Это уникальная возможность приобрести эксклюзивный дом со СПА-комплексом в живописном месте …
$1,58 млн
Оставить заявку
Дом в Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Продаётся, в 78 километрах от МКАД, Витебское направление, Минская область, Логойский район,…
$23,000
Оставить заявку
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается красивый дом с мансардным этажом в гп.Плещенницы в Логойском направлении, в 62 км …
$64,000
Оставить заявку
Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продаётся дом из деревянного сруба в живописном месте- д. Чеботари, Логойский р-н, 59 км от …
$29,500
Оставить заявку
Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
В д.Силичи продается дом для проживания. На участке два дома. Хозяйский с панорамными окнами…
$136,999
Оставить заявку
Коттедж в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Продается дом с баней в СТ Фантазия-Силичи, 25 км от МКАД по Логойскому направлению. Участок…
$88,000
Оставить заявку
Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 296 м²
Современный коттедж для круглогодичного проживания в уютном поселке Мончаки для комфортной и…
$250,000
Оставить заявку
Дом в Косино, Беларусь
Дом
Косино, Беларусь
Площадь 74 м²
Продается дом для круглогодичного проживания в аг. Косино, Логойский район, 37 км от МКАД. Д…
$84,000
Оставить заявку
Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся великолепный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в престижном коттедж…
$265,000
Оставить заявку
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается капитальный бревенчатый дом (59 кв.м) на ровном участке (20.01 соток) в гп. Плещен…
$21,950
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Дача 12,03 сот в СТ Пролеска ЦКБ, Логойский р-н, Мядельское направление, Беларучи Основной д…
$39,500
Оставить заявку
Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
В продаже дача СТ "БЕЛАРУЧИ" ( Логойский р-н ) . Ценность предложения состоит еще и в том , …
$37,000
Оставить заявку
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 297 м²
Концепция дома – стильная альтернатива тесной квартире с кучей соседей и отсутствием парковк…
$119,900
Оставить заявку
Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 290 м²
Продается пространство с невероятной атмосферой уюта, тепла и спокойствия в 48 км. от Минска…
$195,000
Оставить заявку
Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Номер договора с агентством 288/1 от 2025-03-19
$35,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Логойском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Логойском районе, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти