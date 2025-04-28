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Дома с гаражом в Логойском районе, Беларусь

Беларучский сельский Совет
41
Логойский сельский Совет
34
Острошицкий сельский Совет
28
Гайненский сельский Совет
14
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34 объекта найдено
Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Продается уютный дом в Силичах, СТ Фантазия-Силичи! 25 км от Минска, одно из самых популярны…
$195,000
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продаётся дача недалеко от Минска  (СТ Восток 4) 20 км от МКАД  Большой и капитальный дом 1…
$19,000
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 177 м²
Благоустроенное садовое товарищество «Колосок»! Дом с участком 5.86 соток в СТ "Колосок" (27…
$33,000
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
Представляем вашему вниманию Незавершенной законсервированное строение в д. Силичи, ул. Цент…
$69,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
Дом 2015 г.п. полностью обустроен и готов к круглогодичному проживанию! Расположен в 18 км о…
$89,900
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Газ по улице Садового товарищества В дом введены электричество и вода, (вода сезонная + личн…
$35,900
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Продается новый дом в садовом товариществе с участком 8 сот. В 22 км от МКАД. Мядельское нап…
$64,900
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Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 231 м²
Продаётся стильный современный коттедж из красного кирпича в престижном коттеджном посёлке "…
$125,000
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Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 194 м²
Продается  жилой дом 194.4 кв.м (капитальное незавершённое строительство) в Плещеницах, 52 к…
$36,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 662 м²
Это уникальная возможность приобрести эксклюзивный дом со СПА-комплексом в живописном месте …
$1,58 млн
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Дом в Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Продаётся, в 78 километрах от МКАД, Витебское направление, Минская область, Логойский район,…
$23,000
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Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся великолепный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в престижном коттедж…
$265,000
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Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается капитальный бревенчатый дом (59 кв.м) на ровном участке (20.01 соток) в гп. Плещен…
$21,950
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Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
Цена по запросу
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Продаются 2 жилых дома, расположенные на одном участке! Участок нах…
$169,000
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом на берегу озера!   Дом угловой. Выход прямо к воде. Участок 15 соток, ровный, …
$50,000
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Номер договора с агентством 288/1 от 2025-03-19
$35,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 342 м²
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте Логойского р…
$497,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Предлагаем вашему вниманию дачу из сруба лиственницы 2012 года постройки. СТ «Лесное 90» нах…
$53,400
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
С/Т "Лесное" находится недалеко от Острошицкого городка возле д.Панышевщина и д.Литвинково.О…
$27,700
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Коттедж в Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
Площадь 180 м²
Коттедж по ул.Луговая 2,в Логойске Дом расположен прямо в центре Логойска - вся инфраструкту…
$69,999
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 707 м²
Продаётся уникальный "Загородный Особняк" премиум-класса 100% готовности с мебелью в закрыто…
Цена по запросу
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Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы, Беларусь
Площадь 87 м²
Самое время купить дом  Просторный дом в Плещеницах! В экологически чистом районе, который с…
$39,000
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Дом в Логойск, Беларусь
Дом
Логойск, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается прекрасный коттедж в городе Логойск, 31 км от МКАДа в Московском направлении. В до…
$199,000
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Дом в Чуденичи, Беларусь
Дом
Чуденичи, Беларусь
Площадь 114 м²
Предлагаем вашему вниманию дом рядом с лесом в современной коттеджной застройке д. Чуденичи.…
$119,950
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Современный домик  расположен на участке 5 соток  в СТ "Связист" Дом теплый. Год постройки 1…
$20,500
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Дом в Гайна, Беларусь
Дом
Гайна, Беларусь
Площадь 86 м²
Добрый день! Всем, кто увидел это объявление, предоставляется уникальная возможность приобре…
$59,900
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Дом в Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Дом в очень Уютном и Комфортном месте ✅ Показываем каждые выходныеДеревенский дом в д.Заполь…
$8,770
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 284 м²
Продается уютный двухэтажный дом с мансардным этажом в агрогородке Семково! Основные характе…
$189,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Дача в  Мядельском направление 27 км. от МКАД (СТ Мед-Вяча). Дом деревянный обложен кирпичом…
$15,000
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Типы недвижимости в Логойском районе

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Параметры недвижимости в Логойском районе, Беларусь

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