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Коттеджи в Логойском районе, Беларусь

Беларучский сельский Совет
10
Логойский сельский Совет
8
Острошицкий сельский Совет
7
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27 объектов найдено
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Продается коттедж в д.Силичи ! Минская область, д.Силичи - расстояние от Минска 27 км. В Сил…
$39,500
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 223 м²
Дом находится всего в 13 км от Минска, в Логойском направлении, в живописном месте – рядом х…
$184,900
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью пре…
$260,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
Продаётся новый уникальный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном коттеджном по…
$87,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Коттедж в живописном месте ❤️ Уютный коттедж в живописной деревне Дубница, расположенный все…
$94,900
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Коттедж в Августово, Беларусь
Коттедж
Августово, Беларусь
Площадь 443 м²
Лучшего качества вы не найдете, так уже не строят. Вложено почти 600 к. условных. Открыты к …
$279,900
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
Продается уютный и полностью готовый к круглогодичному проживанию дом, расположенный в совре…
$129,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж примыкающий к лесу премиум-класса 100% готов…
$170,000
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Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 231 м²
Продаётся стильный современный коттедж из красного кирпича в престижном коттеджном посёлке "…
$125,000
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Коттедж в Алекшицы, Беларусь
Коттедж
Алекшицы, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся престижный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью при…
$350,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается современный коттедж с баней для большой семьи в 17 км от МКАД,  Минская обл., Лого…
$93,000
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Коттедж в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Продается дом с баней в СТ Фантазия-Силичи, 25 км от МКАД по Логойскому направлению. Участок…
$88,000
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Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся великолепный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в престижном коттедж…
$265,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся новый современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном котт…
$165,000
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Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
Цена по запросу
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 297 м²
Концепция дома – стильная альтернатива тесной квартире с кучей соседей и отсутствием парковк…
$119,900
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Продается красивы современный дом в Логойском районе в Мядельском направлении  ст."Лесная По…
$154,950
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 342 м²
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте Логойского р…
$497,000
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Коттедж в Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
Площадь 180 м²
Коттедж по ул.Луговая 2,в Логойске Дом расположен прямо в центре Логойска - вся инфраструкту…
$69,999
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 707 м²
Продаётся уникальный "Загородный Особняк" премиум-класса 100% готовности с мебелью в закрыто…
Цена по запросу
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Коттедж в Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
Площадь 258 м²
Просторный дом для жизни, бизнеса и отдыха ❤️Большой дом у озера: для большой семьи, отдыха …
$194,900
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Коттедж в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Дом в 19 км от Минска, Логойское направление! ❤️ Двухэтажный жилой дом, который дополнительн…
$211,850
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Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 135 м²
·  Общая площадь Дома: 135 кв.м. ·  ДОМ: Этот роскошный коттедж, выполненный из клееного бру…
$328,500
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 238 м²
Продается коттедж в живописном месте на Вяче в д. Марковщина. Коттедж расположен в тихом жив…
$185,000
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Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 324 м²
Ссылка на обзор ТикТок Продаётся просторный и современный жилой дом в деревне Марковщина в 1…
$300,000
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Коттедж в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Рядом в аг. Острошицы: - Магазины - Школа - Почта - Дом культуры - Храм - Быстрая логистика …
$159,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 258 м²
Коттедж в СТ "Веряги" для круглогодичного проживания 100% готовности со всеми коммуникациями…
$140,000
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Параметры недвижимости в Логойском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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