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Дома с садом в Кобринском районе, Беларусь

Кобрин
33
Хидринский сельский Совет
14
Буховичский сельский Совет
10
Батчинский сельский Совет
8
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3 объекта найдено
Коттедж в Большие Лепесы, Беларусь
Коттедж
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 110 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом в пригороде Кобрина. Дом 2014 года постройки, одноуровнев…
$94,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 142 м²
Предлагается к продаже прекрасный экологичный жилой дом в скандинавском стиле по ул.Лучистой…
$234,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Предлагается к продаже добротный деревянный жилой дом в д.Гайковка Кобринского р-на (10 км к…
$21,500
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Типы недвижимости в Кобринском районе

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Параметры недвижимости в Кобринском районе, Беларусь

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