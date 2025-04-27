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Дома в Кобринском районе, Беларусь

Кобрин
33
Хидринский сельский Совет
14
Буховичский сельский Совет
10
Батчинский сельский Совет
8
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86 объектов найдено
Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 173 м²
Жилой дом 2007 г.п. г. Кобрин. Газосиликатный блок / силикатный кирпич / шифер. Фундамент: л…
$94,000
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Дом в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Батчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2005 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 75,3 кв.м, общ.- 73,9 к…
$116,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 142 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 177,5 кв.м, общ.- 141,9 кв.м, жил.-…
$186,000
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Дом в Мазури, Беларусь
Дом
Мазури, Беларусь
Площадь 79 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом в ближайшем пригороде Кобрина (д. Мазури). Дом 1968 года …
$33,500
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 137 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2014 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 142,1 кв.м, общ.- 137,1 кв.м, ж…
$70,000
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Дом в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Батчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2021 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 77,5 кв.м, об…
$37,000
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1995 г.п. 1 этаж, мансарда, подвальный этаж. Общ.СНБ - 99,0 кв.…
$11,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 145 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 177,1 кв.м, общ.- 144,7 кв.м, жил.- 71,2 …
$135,000
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Дом в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Батчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2012 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 161,0 кв.м, общ.- 124,7 кв.м, жил.-…
$85,000
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся садовый домик (дача) в пригороде Кобрина (8 км от границы города, СТ «Автомобилист…
$10,500
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 72 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1999 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,1 кв.м, общ.- 72,1 кв.м, жил.- 51,2 кв…
$31,900
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 239 м²
Продаётся просторный комфортабельный коттедж вблизи от центра Кобрина. Дом 2006 года построй…
$141,000
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Дом в Киселёвцы, Беларусь
Дом
Киселёвцы, Беларусь
Площадь 110 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2018 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 110,1 кв.м, общ.- 110,1 кв.м, жил.-…
$115,000
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Дом в Батчи, Беларусь
Дом
Батчи, Беларусь
Площадь 76 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 75,7 кв.м, общ.- 75,7 кв.м, жил.- 4…
$29,900
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1958 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 78,1 кв.м, общ.- 78,1 кв.м, жил.- 56…
$23,000
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 76 м²
Продаётся уютный одноквартирный жилой дом в пригороде Кобрина (д. Большие Лепесы). Дом 2021 …
$65,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 118 м²
Жилой дом в г. Кобрине. 1986 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 117,5 кв.м, общ.- 117,5 кв.м, жил.- 63,…
$50,000
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Коттедж в Большие Лепесы, Беларусь
Коттедж
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 110 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом в пригороде Кобрина. Дом 2014 года постройки, одноуровнев…
$94,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 189 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2006 г.п. 2 этажа, цокольный этаж. Общ.СНБ - 310,1 кв.м, общ.- …
$80,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 142 м²
Предлагается к продаже прекрасный экологичный жилой дом в скандинавском стиле по ул.Лучистой…
$234,000
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 56 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1945 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 59,8 кв.м, общ.- 55,7 кв.м, жил.- 2…
$16,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 217,3 кв.м, общ.- 180,9 кв.м, жил.-…
$80,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 46 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1948 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 50,8 кв.м, общ.- 46,3 кв.м, жил.- 2…
$30,900
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 128 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2006 г.п. 2 этажа, мансарда, цоколь. Общ.СНБ - 193,5 кв.м, общ.…
$83,000
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 155 м²
Коробка жилого дома в Кобринском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 155,0 кв.м, общ.- 155,0 к…
$34,000
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Дом в Птицефабрика, Беларусь
Дом
Птицефабрика, Беларусь
Площадь 82 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом в пригороде Кобрина (пос.Птицефабрика). Дом одноэтажный, …
$36,500
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 187 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 187,3 кв.м, общ.- 187,3 кв.м, ж…
$144,000
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Дом в Рыбна, Беларусь
Дом
Рыбна, Беларусь
Площадь 119 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2008 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 126,4 кв.м, общ.- 118,8 кв.м, жил.-…
$59,900
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1946 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,6 кв.м, общ.- 57,6 кв.м, жил.- 3…
$20,700
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Дом в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Остромичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1958 г.п. 1 этаж, подвальный этаж. Общ.СНБ - 132,8 кв.м, общ.- …
$19,000
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Типы недвижимости в Кобринском районе

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Параметры недвижимости в Кобринском районе, Беларусь

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