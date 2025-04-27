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Жильё в Кобринском районе, Беларусь

Кобрин
88
Хидринский сельский Совет
14
Дивинский сельский Совет
15
Буховичский сельский Совет
13
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157 объектов найдено
Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 1987 г.п., 3 / 5 панель, 36,9 / 36,9 / 17,0 / 7…
$26,000
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 173 м²
Жилой дом 2007 г.п. г. Кобрин. Газосиликатный блок / силикатный кирпич / шифер. Фундамент: л…
$94,000
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Дом в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Батчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2005 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 75,3 кв.м, общ.- 73,9 к…
$116,000
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Дом в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 142 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 177,5 кв.м, общ.- 141,9 кв.м, жил.-…
$186,000
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Дом в Мазури, Беларусь
Дом
Мазури, Беларусь
Площадь 79 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом в ближайшем пригороде Кобрина (д. Мазури). Дом 1968 года …
$33,500
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 137 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2014 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 142,1 кв.м, общ.- 137,1 кв.м, ж…
$70,000
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Дом в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Батчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2021 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 77,5 кв.м, об…
$37,000
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Советская, 1980 г.п., 1 / 5 панель, 46,2 / 42,0 / 22,0 …
$26,800
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Калинина, 1983 г.п., 1 / 5 панель, 35,3 / 34,0 / 17,0 /…
$24,800
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Квартира 1 комната в Буховичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Буховичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
1-комнатная квартира, д. Ерёмичи, ул. Центральная, 1979 г.п., 1 / 3 панель, 30,6 / 14,3 / 8,…
$10,000
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Дом в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1995 г.п. 1 этаж, мансарда, подвальный этаж. Общ.СНБ - 99,0 кв.…
$11,000
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Квартира в Дивинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Дивинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Кобринском р-не. 1994 г.п. 2 этажа, подвальный этаж. О…
$15,500
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 145 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 177,1 кв.м, общ.- 144,7 кв.м, жил.- 71,2 …
$135,000
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Дом в Батчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Батчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2012 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 161,0 кв.м, общ.- 124,7 кв.м, жил.-…
$85,000
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся садовый домик (дача) в пригороде Кобрина (8 км от границы города, СТ «Автомобилист…
$10,500
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 2017 г.п., 5 / 5 кирпич, 73,3 / 69,0 / 42,5 / 9…
$59,000
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Советская, 1974 г.п., 3 / 5 кирпич, 20,7 / 20,5 / 11,7 …
$16,799
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Парковая, 1998 г.п., 4 / 5 панель, 57,9 / 56,0 / 30,6 /…
$48,800
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 72 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1999 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,1 кв.м, общ.- 72,1 кв.м, жил.- 51,2 кв…
$31,900
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/4
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 3 / 4 монолит, 51,81 / 42…
$46,618
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Николаева, 1995 г.п., 5 / 5 кирпич, 64,8 / 62,3 / 37,4 …
$41,500
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Комната в Дивин, Беларусь
Комната
Дивин, Беларусь
Площадь 349 м²
Этаж 1/1
База отдыха в собственность на озере Любань вблизи аг. Дивин Кобринского района Брестской об…
$190,000
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Коттедж в Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
Площадь 239 м²
Продаётся просторный комфортабельный коттедж вблизи от центра Кобрина. Дом 2006 года построй…
$141,000
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Дом в Киселёвцы, Беларусь
Дом
Киселёвцы, Беларусь
Площадь 110 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2018 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 110,1 кв.м, общ.- 110,1 кв.м, жил.-…
$115,000
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Ленина, 1955 г.п., 1 / 2 кирпич, 62,3 / 62,3 / 42,4 / 9…
$52,800
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Дом в Батчи, Беларусь
Дом
Батчи, Беларусь
Площадь 76 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 75,7 кв.м, общ.- 75,7 кв.м, жил.- 4…
$29,900
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Квартира 4 комнаты в Остромичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Остромичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
4-комнатная квартира, аг. Остромичи, пер. Московский, 1977 г.п., 2 / 2 кирпич, 91,7 / 84,9 /…
$19,900
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 5/6
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Интернациональная, 2025 г.п., 5 / 6 монолит, 85,42 / 81…
$76,382
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Квартира 2 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/9
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Парковая, 1997 г.п., 2 / 9 кирпич, 54,2 / 52,5 / 26,9 /…
$47,500
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Квартира 3 комнаты в Кобрин, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 1999 г.п., 5 / 5 кирпич, 79,6 / 76,4 / 45,9 / 1…
$47,000
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