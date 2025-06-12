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Дома с бассейном в Гомельском районе, Беларусь

Бобовичский сельский Совет
6
Чёнковский сельский Совет
6
Улуковский сельский Совет
5
Терешковичский сельский Совет
4
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1 объект найдено
Дом в Победа, Беларусь
Дом
Победа, Беларусь
Площадь 204 м²
Продается добротный, просторный и уютный дом в непосредственной близости от Гомеля с участко…
$240,000
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Параметры недвижимости в Гомельском районе, Беларусь

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