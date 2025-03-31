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Дома в Улуковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Победа, Беларусь
Дом
Победа, Беларусь
Площадь 87 м²
Победа над рутиной: ваш новый дом в элитном поселке «Победа»!Представьте себе: утром вас буд…
$55,500
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Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Продаётся одноэтажный бревенчатый садовый домик без отделки с блочной пристройкой, с большим…
$18,500
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Параметры недвижимости в Улуковский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
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