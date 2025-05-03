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Дома в Гомельском районе, Беларусь

Чёнковский сельский Совет
6
Бобовичский сельский Совет
5
Улуковский сельский Совет
3
27 объектов найдено
Дом в Мичуринская, Беларусь
Дом
Мичуринская, Беларусь
Площадь 45 м²
Продаётся ветхий дом на земельном участке:0,1297га. В агрогородке  Мичуринская ( Брилёво) Го…
$13,000
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
У вас есть прекрасная возможность приобрести дачу в 50 метров от залива реки Сож, в 20 метра…
$9,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 45 м²
В продаже дом в р.п. Большевик.Дом 44.6 кв.м расположен на участке в 14.5 соток.Дом нуждаетс…
$15,000
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Дом в Климовка, Беларусь
Дом
Климовка, Беларусь
Площадь 43 м²
Продаётся  хороший , крепкий , уютный жилой дом  с огромной территорией –25 соток ,д. Климов…
$14,000
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Дом в Севруки, Беларусь
Дом
Севруки, Беларусь
Площадь 389 м²
Продается большой благоустроенный  жилой дом в Севруках по адресу: д. Севруки, ул.Приозерная…
$99,000
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Дом в Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается капитальное строение - дом, в экологически чистом районе п.Поляна (Ченки). Рядом  …
$51,500
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Коттедж в Севруки, Беларусь
Коттедж
Севруки, Беларусь
Площадь 141 м²
Представляем вашему вниманию красивый, экологически чистый дом из сруба, построенный в 2018 …
$93,000
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Дом в Ерёмино, Беларусь
Дом
Ерёмино, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается просторный жилой дом в аг. Ерёмино, ул. Юбилейная, общей площадью 78.4 кв.м., кухн…
$41,700
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается уютный дачный домик в СТ Автомобилист-7, с общей площадью 35,4 кв.м. Дом кирпичный…
$14,900
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 133 м²
Продается благоустроенный, комфортабельный жилой дом (дача) на берегу реки Сож , в СТ «Сож-3…
$65,000
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Дом в Зябровка, Беларусь
Дом
Зябровка, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается бревенчатый  дом в д.Зябровка (14 км. от города)  В доме газовое отопление , окна …
$28,000
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Дом в Поколюбичи, Беларусь
Дом
Поколюбичи, Беларусь
Площадь 62 м²
Если вы хотите воплотить свои мечты жизни в доме, то это именно ваш вариант. Тихое и спокойн…
$20,700
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Дом в Поколюбичи, Беларусь
Дом
Поколюбичи, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается большой кирпичный дом (аг. Поколюбичи), имеет 4 жилые комнаты, высокие потолки,  в…
$42,000
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Коттедж в Чёнки, Беларусь
Коттедж
Чёнки, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся большой дом по сладкой цене в элитном квартале индивидуальной жилой застройки п. Ч…
$53,590
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Дом в Марковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Марковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Продается садовый домик СТ Диколовка-3, рядом Ж/Д станция «Диколовка». Дом кирпичный построе…
$8,000
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Дом в Красное, Беларусь
Дом
Красное, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается дом в а/г Красное. Отличное местоположение: в непосредственной близости от Гомеля,…
$30,000
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Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продаётся дача в СТ Ипуть-1 ( Романовичи) 20 минут от Гомеля. 10 мин. до остановки, рядом ма…
$40,700
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Дом в Шарпиловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шарпиловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Продаётся  хорошая  двухэтажная  дача в  Гомельском р-не, Бобовичского с/с.  Дом  из кирпича…
$13,000
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
В СТ "Химик-2", по ул. Солнечная, 51 (Цыкуны) продаётся дача. В доме на первом этаже -  вера…
$5,100
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Дом в Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 283 м²
Продается уютный дом в живописном районе!Добро пожаловать в ваш будущий дом! Предлагаем к пр…
$150,000
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Дом в Победа, Беларусь
Дом
Победа, Беларусь
Площадь 87 м²
Победа над рутиной: ваш новый дом в элитном поселке «Победа»!Представьте себе: утром вас буд…
$54,500
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Дом в Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
В 10 километрах от г. Гомеля продается дача в СТ Урожай ДСК на земельном участке площадью 5,…
$9,500
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Дом в Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся уютная дача в живописном уголке природы, в экологически чистом месте, в санаторно-…
$45,000
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Дом в Победа, Беларусь
Дом
Победа, Беларусь
Площадь 275 м²
Оазис роскоши в сердце Победы…Представьте себе: вы просыпаетесь под нежные лучи солнца, прон…
$259,000
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Дом в Цагельня, Беларусь
Дом
Цагельня, Беларусь
Площадь 143 м²
Продается современный двухэтажный дом в п. Цагельня, по ул. Вишнёвая. Дом введен в эксплуата…
$83,900
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Дом в Зябровский сельский Совет, Беларусь
Дом
Зябровский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Лучше не придумаешь, чем отличная дача в 2,5 километрах от города! СТ «Бытрадиотехника» ЖД с…
$11,000
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Дом в Ерёмино, Беларусь
Дом
Ерёмино, Беларусь
Площадь 29 м²
Продаётся часть дома в хорошем аккуратном жилом состоянии в Гомельском районе в аг. Ерёмино …
$18,000
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Параметры недвижимости в Гомельском районе, Беларусь

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с садом
Недорогая
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