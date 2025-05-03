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Дома с садом в Гомельском районе, Беларусь

Чёнковский сельский Совет
6
Бобовичский сельский Совет
5
Улуковский сельский Совет
3
1 объект найдено
Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продаётся дача в СТ Ипуть-1 ( Романовичи) 20 минут от Гомеля. 10 мин. до остановки, рядом ма…
$40,700
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Параметры недвижимости в Гомельском районе, Беларусь

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