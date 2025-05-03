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Дома с гаражом в Гомельском районе, Беларусь

Чёнковский сельский Совет
6
Бобовичский сельский Совет
5
Улуковский сельский Совет
3
2 объекта найдено
Дом в Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 283 м²
Продается уютный дом в живописном районе!Добро пожаловать в ваш будущий дом! Предлагаем к пр…
$150,000
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Дом в Цагельня, Беларусь
Дом
Цагельня, Беларусь
Площадь 143 м²
Продается современный двухэтажный дом в п. Цагельня, по ул. Вишнёвая. Дом введен в эксплуата…
$83,900
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Параметры недвижимости в Гомельском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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