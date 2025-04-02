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Дома в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся уютная дача в живописном уголке природы, в экологически чистом месте, в санаторно-…
$45,000
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Дом в Севруки, Беларусь
Дом
Севруки, Беларусь
Площадь 41 м²
Продается одноэтажный бревенчатый жилой дом, расположенный в деревне «Севруки»  Ченковского …
$15,500
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Дом в Севруки, Беларусь
Дом
Севруки, Беларусь
Площадь 389 м²
Продается большой благоустроенный  жилой дом в Севруках по адресу: д. Севруки, ул.Приозерная…
$105,000
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Дом в Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чёнковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 359 м²
Продаётся дом в процессе реконструкции на стадии финишно-вкусовой отделки в превосходном мес…
Цена по запросу
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