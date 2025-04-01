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Дома в Бобовичский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
В СТ "Литейщик", по ул.Вишневая, 21 (Цыкуны) продаётся дача. В доме – насосная станция с под…
$5,500
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается уютный дачный домик в СТ Автомобилист-7, с общей площадью 35,4 кв.м. Дом кирпичный…
$16,000
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
В СТ "Химик-2", по ул. Солнечная, 51 (Цыкуны) продаётся дача. В доме на первом этаже -  вера…
$5,500
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается уютный жилой дом по ул. Лесная, с общей площадью 123,1 кв.м. Кухня - 40.5 кв.м. До…
$93,000
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 133 м²
Продается благоустроенный, комфортабельный жилой дом (дача) на берегу реки Сож , в СТ «Сож-3…
$65,000
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Параметры недвижимости в Бобовичский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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