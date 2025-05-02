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Дома с террасой в Дзержинском районе, Беларусь

Негорельский сельский Совет
21
Путчинский сельский Совет
21
Демидовичский сельский Совет
21
Станьковский сельский Совет
18
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1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Среди живописных просторов Минской области, в живописной деревеньке Довнары, лишь в двадцати…
$99,000
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