Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Дзержинский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Дзержинском районе, Беларусь

Негорельский сельский Совет
21
Путчинский сельский Совет
21
Демидовичский сельский Совет
21
Станьковский сельский Совет
18
Показать больше
45 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продается уютный дом в живописной деревне Химороды 42км от МКАД (Раковское направление). …
$30,478
Оставить заявку
Дом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 158 м²
Срочная продажа дома в живописной деревне Узречье Продается одноэтажный дом с подвальным уро…
$102,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дом с двумя  участками  7 основной  и  14 соток в ЛПХ от МКАД 35 км. Дзержинский р…
$17,900
Оставить заявку
Дом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Среди живописных просторов Минской области, в живописной деревеньке Довнары, лишь в двадцати…
$99,000
Оставить заявку
Дом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Дом из бруса на участке в 10 соток! Адрес: СТ "НАША ДАЧА" - Дом 2006 г постройки, возведенны…
$14,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Дягильно, Беларусь
Дом
Дягильно, Беларусь
Площадь 68 м²
Просторная дача в благоустроенном СТ "Голубые Пруды" ❤️Продается дача в СТ "Голубые пруды" н…
$29,700
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Старинки, Беларусь
Дом
Старинки, Беларусь
Площадь 106 м²
Продается дом с двумя земельными участками общей площадью в 25 соток в д. Старинки Дзержинск…
$29,900
Оставить заявку
Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается уютный одноэтажный дом в деревне Заречное. Раковское направление в 24 км от Минска…
$102,800
Оставить заявку
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Номер договора с агентством 1052/1 от 2024-07-24
$45,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Двухуровневый жилой дом в живописном месте, 32 км от МКАД по Брестскому направлению. До реки…
$75,000
Оставить заявку
Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Минская обл., Дзержинский р-н, Боровский с/с, СТ "Турьяково", Брестское направление 36 км от…
$19,000
Оставить заявку
Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается дом (бревно) и земельный участок  - 25 соток в деревне Богдановщина Дзержинского р…
$15,500
Оставить заявку
Дом в Фаниполь, Беларусь
Дом
Фаниполь, Беларусь
Площадь 123 м²
Номер договора с агентством 1196/1 от 2024-08-22
$68,000
Оставить заявку
Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Дом построен из ГСК блоки, окна ПВХ, крыша шифер. На первом этаже кухня и две комнаты, на вт…
$15,900
Оставить заявку
Дом в Невеличи, Беларусь
Дом
Невеличи, Беларусь
Площадь 189 м²
Продается в дом в д. Невеличи. Дом блочный, обложен кирпичом и утеплен, общая толщина стен 6…
$190,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается одноквартирынй жилой дом на 11 сотках земли (ПНВ) в 15 минутах езды от Минска!  Ис…
$31,500
Оставить заявку
Дом в Рудня, Беларусь
Дом
Рудня, Беларусь
Площадь 78 м²
Продаётся дом в 37 км от МКАД по Брестской трассе.Дом мансардного типа построен в 2007 году …
$67,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Продаётся дача в СТ "Пограничник". 35 км от МКАД по Брестскому направлению. Все коммуникации…
$49,900
Оставить заявку
Дом в Заболотье, Беларусь
Дом
Заболотье, Беларусь
Площадь 54 м²
Недалеко от Минска продаётся дом в агрогородке Заболотье Дзержинского района,  28 км от МКАД…
$22,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дом для круглогодичного проживания в 40 км от МКАД в г. Дзержинск. Участок 9.39 со…
$31,400
Оставить заявку
Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Адрес: СТ «Буда», ул. Веселая, д. 68. Товарищество с возможностью круглогодичного проживания…
$39,900
Оставить заявку
Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Уютная дача! Садовое товарищество "Чистая Росинка". Координаты - 53.590645, 26.999903 Дзерж…
$16,000
Оставить заявку
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
Оставить заявку
Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Продаётся дом 143 м2 в ст Надежда Инв всего в 27 км от Минска. В доме 4 жилых комнаты, прост…
$16,900
Оставить заявку
Коттедж в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Готовая усадьба в д. Пожежино в Дзержинском р-не в 48 км от МКАД, готовый бизнес с перспекти…
$124,900
Оставить заявку
Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся двухуровневый дом с авторским дизайном. Год постройки - 2014. Материал стен – блок…
$289,900
Оставить заявку
Дом в Негорелое, Беларусь
Дом
Негорелое, Беларусь
Площадь 150 м²
Продаётся дом в Дзержинском районе, в центре а/г Негорелое в 38 км от г.Минска.   Дом очень …
$75,000
Оставить заявку
Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Дом в котором будете жить с комфортом! Строился из качественных материалов - для  себя .Сосе…
$160,000
Оставить заявку
Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 158 м²
Описание Продаётся дача в с/т Подбережье. Общая площадь дома 158 м2, два этажа и подвал. Дом…
$37,000
Оставить заявку
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается дом в живописном районе Дзержинска.  Тихое, спокойное место, вокруг частная застро…
$65,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Дзержинском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Дзержинском районе, Беларусь

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти