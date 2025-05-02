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Дома с бассейном в Дзержинском районе, Беларусь

Негорельский сельский Совет
21
Путчинский сельский Совет
21
Демидовичский сельский Совет
21
Станьковский сельский Совет
18
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8 объектов найдено
Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается уютный одноэтажный дом в деревне Заречное. Раковское направление в 24 км от Минска…
$102,800
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Минская обл., Дзержинский р-н, Боровский с/с, СТ "Турьяково", Брестское направление 36 км от…
$19,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Адрес: СТ «Буда», ул. Веселая, д. 68. Товарищество с возможностью круглогодичного проживания…
$39,900
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продается современный дом для круглогодичного проживания  Минская обл., Дзержинский р-н, СТ …
$89,990
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Уютный дом с баней в лесу – всего 27 км от МКАД!  О доме: ✔ Просторный двухэтажный дом (100,…
$155,900
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Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Продажа современного коттеджа в д. Шатилы! Отличная планировка дома: На первом этаже  больша…
$150,000
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Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
Площадь 321 м²
Общая площадь застройки земельного участка 321 м2, под основным строением 249 м2, площадь по…
$225,000
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Типы недвижимости в Дзержинском районе

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Параметры недвижимости в Дзержинском районе, Беларусь

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