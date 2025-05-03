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Дома в Дзержинске, Беларусь

12 объектов найдено
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дом для круглогодичного проживания в 40 км от МКАД в г. Дзержинск. Участок 9.39 со…
$31,400
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 289 м²
Продается дом в живописном районе Дзержинска - Макавчицы! Дом расположен на последней улице,…
$67,000
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 82 м²
Продаётся компактный и комфортный дом в городе Дзержинске, в 30 км от Минска, до которого по…
$107,000
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается одноквартирынй жилой дом на 11 сотках земли (ПНВ) в 15 минутах езды от Минска!  Ис…
$28,600
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Коттедж в Дзержинск, Беларусь
Коттедж
Дзержинск, Беларусь
Площадь 215 м²
Продается жилой дом 2018 года постройки Дом имеет два этажа. Общая площадь 214,8 , Жилая 88,…
$149,000
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся уютный, крепкий дом +8 соток земли ПНВ, тихое место. Дом стоит на ровном участке, …
$47,000
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 112 м²
Продажа жилого дома в обжитом районе г.Дзержинска, рядом школа, детский сад, магазины, отдел…
$90,000
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается дом в живописном районе Дзержинска.  Тихое, спокойное место, вокруг частная застро…
$65,000
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается добротный, обустроенный, жилой дом в городе Дзержинске (34 км от Минска).       Но…
$67,000
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 66 м²
Продаётся жилой дом по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Дзержинск, пер. Чапаева. Пл…
$26,000
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 226 м²
Просторный участок с капитальным строением и баней в центре Дзержинска Предлагаем уникальную…
$72,500
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Коттедж 6 комнат в Дзержинск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Большой, красивый коттедж в тихом, зеленом районе Дзержинска, в доме имеется 2 входа.  Респе…
$179,900
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