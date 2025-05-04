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Жильё в Дзержинском районе, Беларусь

Демидовичский сельский Совет
26
Негорельский сельский Совет
28
Станьковский сельский Совет
21
Дзержинск
24
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207 объектов найдено
Коттедж в Дягильно, Беларусь
Коттедж
Дягильно, Беларусь
Площадь 116 м²
Элитный коттедж, на берегу водохранилища в 500 м от г.Дзержинск ❤️Полностью готовый для прож…
$169,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Продается уютный дом! 12 км от МКАД, Брестское направление. Адрес: Минская обл., Дзержинский…
$160,000
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Коттедж в Даниловичи, Беларусь
Коттедж
Даниловичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продается Дом (80% готовности), в аг. Даниловичи, Дзержинский район, Слуцкое направление, вс…
$30,000
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Предлагаем вашему вниманию уютный дом, построенный в 2014 году, общей площадью 120 м2. Харак…
$118,000
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Уютный дом с баней в лесу – всего 27 км от МКАД!  О доме: ✔ Просторный двухэтажный дом (100,…
$155,900
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение в деревне Янковцы  ❤️ Незавершенное за…
$15,900
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается дачный дом в СТ"Сузорье" ! Минская обл., Дзержинский р-н,  Брестское направление, …
$44,500
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Дом 4 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Дом 4 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Продается загородный дом в Фаниполе, ул. Железнодорожная ___________________ Предлагае…
$99,500
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается дача в СТ «Медик 92»Участок ровный,правильной формы (10 сот)На участке:-дачный дом…
$16,000
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 9/10
В 14 км от МКАД в г. Фаниполь продается квартира площадью 44.0 м. кв. с современной востребо…
$60,000
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Дача рядом с живописным Полоневичским озером  ❤️ Уникальный объект вблизи Полоневичского озе…
$18,500
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная, светлая однокомнатная квартира в г. Фаниполь. Квартира расположена в ц…
$47,000
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Квартира 2 комнаты в Станьково, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Станьково, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продается 2-комнатная квартира на ул. Войсковаяв д.Станьково Дзержинского р-на Год постройк…
$29,000
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 90 м²
Продается двухуровневый дом с общей площадью 90м2, в спокойном месте около леса, от МКАД 30 …
$28,500
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается добротный, обустроенный, жилой дом в городе Дзержинске (34 км от Минска).       Но…
$67,000
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Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается уникальная двухэтажная дача в СТ «Мичуринец 87» (Дзержинский район, Минская област…
$21,000
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Квартира 4 комнаты в Юцки, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Юцки, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в двухквартирном кирпичном доме в д.Юцки (13 км от Дзержинска). К деревне…
$19,500
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Коттедж в Негорелое, Беларусь
Коттедж
Негорелое, Беларусь
Площадь 132 м²
Современный коттедж из профилированного бруса, в блокированном доме,  в 42 км. от Минска по …
$77,500
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дачный участок 10 соток с домом. Ровный, прямоугольный, ухоженный участок прекрасн…
$14,900
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Квартира 1 комната в Волковичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Волковичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/1
Продается 1-комнатная квартира в одноэтажном кирпичном жилом доме в 16 км от МКАД, д. Волков…
$7,500
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Теплый уютный дом с террасой. В доме центральное водоснабжение, местная канализация (два пер…
$47,000
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Коттедж в Боровской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 211 м²
О доме и участке ·  Дом 2024 года постройки, готовый для круглогодичного проживания. ·  Пло…
$95,000
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 162 м²
Просторный  участок 25  соток плюс 21 сотка в аренде на 100 лет на котором уже размещены, дв…
$108,000
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Дом в Дягильно, Беларусь
Дом
Дягильно, Беларусь
Площадь 68 м²
Просторная дача в благоустроенном СТ "Голубые Пруды" ❤️Продается дача в СТ "Голубые пруды" н…
$29,700
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Дом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Дом из бруса на участке в 10 соток! Адрес: СТ "НАША ДАЧА" - Дом 2006 г постройки, возведенны…
$14,900
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Продаётся загородный дом, расположенный на участке 30 соток, из которых 13 частная собственн…
$134,700
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Дом в котором будете жить с комфортом! Строился из качес…
$159,990
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Дом 3 комнаты в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Среди живописных просторов Минской области, в живописной деревеньке Довнары, лишь в двадцати…
$99,000
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Квартира 2 комнаты в Вязань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 7/10
2-комнатная квартира в г.Фаниполь, ул.Брестская, д.3/А Площадь квартиры 65,5/31.0/10,5 кв.м.…
$71,500
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Уютная дача с гаражом❤️Эта уютная дача станет идеальным местом для отдыха и проведения време…
$7,500
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Типы недвижимости в Дзержинском районе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Дзержинском районе, Беларусь

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с садом
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