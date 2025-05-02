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Дома с гаражом в Дзержинском районе, Беларусь

Негорельский сельский Совет
21
Путчинский сельский Совет
21
Демидовичский сельский Совет
21
Станьковский сельский Совет
18
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39 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продается уютный дом в живописной деревне Химороды 42км от МКАД (Раковское направление). …
$30,478
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Коттедж 6 комнат в Дзержинск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Большой, красивый коттедж в тихом, зеленом районе Дзержинска, в доме имеется 2 входа.  Респе…
$179,900
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Купить участок с домом, баней возле леса в д. Поусье ❤️Одноуровневый дом, баня с жилой комна…
$39,900
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Уютная дача с гаражом❤️Эта уютная дача станет идеальным местом для отдыха и проведения време…
$7,500
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Дом в Дворище, Беларусь
Дом
Дворище, Беларусь
Площадь 319 м²
Продается дом в агрогородке Дворище, Дзержинский р-н., 24 км от МКАД (от ст.м. Малиновка 25 …
$89,500
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Дом в Фаниполь, Беларусь
Дом
Фаниполь, Беларусь
Площадь 123 м²
Номер договора с агентством 1196/1 от 2024-08-22
$68,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Дом построен из ГСК блоки, окна ПВХ, крыша шифер. На первом этаже кухня и две комнаты, на вт…
$15,900
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 112 м²
Продажа жилого дома в обжитом районе г.Дзержинска, рядом школа, детский сад, магазины, отдел…
$90,000
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Дом в Невеличи, Беларусь
Дом
Невеличи, Беларусь
Площадь 189 м²
Продается в дом в д. Невеличи. Дом блочный, обложен кирпичом и утеплен, общая толщина стен 6…
$190,000
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Дом 3 комнаты в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Срочная продажа дома в живописной деревне Узречье Продается одноэтажный дом с подвальным …
$102,000
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Самое время купить дачу ❤️ Уютный дачный дом с ровным участком в садовом товариществе «Верас…
$21,900
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Коттедж в Черниковщина, Беларусь
Коттедж
Черниковщина, Беларусь
Площадь 189 м²
Продается коттедж в агрогородке Черниковщина, 25 км до кольцевой дороги. Двухуровневый котте…
$75,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Адрес: СТ «Буда», ул. Веселая, д. 68. Товарищество с возможностью круглогодичного проживания…
$39,900
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продается современный дом для круглогодичного проживания  Минская обл., Дзержинский р-н, СТ …
$89,990
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Уютная дача! Садовое товарищество "Чистая Росинка". Координаты - 53.590645, 26.999903 Дзерж…
$16,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продаётся современный коттедж 100% готовности с мебелью в престижном коттеджном посёлке "Пер…
$117,000
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Великолепный, крепкий дом из керамзитбетона 34 км от Минска по Дзержинскому направлению, уча…
$53,000
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Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 318 м²
Радикальное снижение цены!  Конструктивной особенностью (см. план этажей) объекта является н…
$64,000
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся двухуровневый дом с авторским дизайном. Год постройки - 2014. Материал стен – блок…
$289,900
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Дом в Негорелое, Беларусь
Дом
Негорелое, Беларусь
Площадь 150 м²
Продаётся дом в Дзержинском районе, в центре а/г Негорелое в 38 км от г.Минска.   Дом очень …
$75,000
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Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Продажа современного коттеджа в д. Шатилы! Отличная планировка дома: На первом этаже  больша…
$150,000
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Дом в котором будете жить с комфортом! Строился из качественных материалов - для  себя .Сосе…
$160,000
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается дом в живописном районе Дзержинска.  Тихое, спокойное место, вокруг частная застро…
$65,000
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Дом в Волковичи, Беларусь
Дом
Волковичи, Беларусь
Площадь 168 м²
Кирпичный дом с подвалом и прудом в 14 км от МКАД ❤️Дом под отделку в живописных Волковичах:…
$95,000
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Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
Площадь 321 м²
Общая площадь застройки земельного участка 321 м2, под основным строением 249 м2, площадь по…
$225,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается уютный современный  дом в деревне Шпильки  Фанипольского с/с. Брестское направлени…
$94,900
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Коттедж в Черкассы, Беларусь
Коттедж
Черкассы, Беларусь
Площадь 196 м²
В этом коттедже жизнь превращается в праздник! Камин в доме дарит теплоту и уют зимними вече…
$185,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 305 м²
Продаётся четырехуровневый дом в 10 минут от Минска! Находится коттедж в деревне Вицковщина,…
$130,000
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Дом 4 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Дом 4 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Продается великолепный дом в Фаниполе на улице Железнодорожная ____________________ В …
$110,000
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Типы недвижимости в Дзержинском районе

коттеджи

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