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Коттеджи в Дзержинском районе, Беларусь

Демидовичский сельский Совет
7
Путчинский сельский Совет
3
Негорельский сельский Совет
4
Фанипольский сельский Совет
4
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28 объектов найдено
Коттедж в Дягильно, Беларусь
Коттедж
Дягильно, Беларусь
Площадь 116 м²
Элитный коттедж, на берегу водохранилища в 500 м от г.Дзержинск ❤️Полностью готовый для прож…
$169,000
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Коттедж в Даниловичи, Беларусь
Коттедж
Даниловичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продается Дом (80% готовности), в аг. Даниловичи, Дзержинский район, Слуцкое направление, вс…
$30,000
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Уютный дом с баней в лесу – всего 27 км от МКАД!  О доме: ✔ Просторный двухэтажный дом (100,…
$155,900
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Коттедж в Негорелое, Беларусь
Коттедж
Негорелое, Беларусь
Площадь 132 м²
Современный коттедж из профилированного бруса, в блокированном доме,  в 42 км. от Минска по …
$77,500
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Коттедж в Боровской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 211 м²
О доме и участке ·  Дом 2024 года постройки, готовый для круглогодичного проживания. ·  Пло…
$95,000
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Коттедж в Старинки, Беларусь
Коттедж
Старинки, Беларусь
Площадь 270 м²
Продaeтcя, Hoвый (под чистовую отделку ) Зaгорoдный дом в два уpовня площадью 250 кв.м, с на…
$167,000
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Коттедж в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Готовая усадьба в д. Пожежино в Дзержинском р-не в 48 км от МКАД, готовый бизнес с перспекти…
$124,900
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Коттедж 6 комнат в Дзержинск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Большой, красивый коттедж в тихом, зеленом районе Дзержинска, в доме имеется 2 входа.  Респе…
$179,900
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Коттедж в Черкассы, Беларусь
Коттедж
Черкассы, Беларусь
Площадь 196 м²
В этом коттедже жизнь превращается в праздник! Камин в доме дарит теплоту и уют зимними вече…
$185,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продаётся современный коттедж 100% готовности с мебелью в престижном коттеджном посёлке "Пер…
$117,000
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Продается новый 2-х этажный загородный дом в коттеджной застройке в д.Чирвоная Смена, улица …
$71,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Коттедж в Рудня, Беларусь
Коттедж
Рудня, Беларусь
Площадь 165 м²
Современный коттедж в 38 км. от Минска. - Благоустроенный участок 14,96 сотки, полностью ого…
$93,900
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 221 м²
Просторный современный дом в живописном месте ❤️ Уютный и светлый дом полностью готовый к жи…
$169,000
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается современный коттедж в д. Вызволенье Дзержинский р-н 36 км от МКАД Дом построили в …
$85,000
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Коттедж в Рудня, Беларусь
Коттедж
Рудня, Беларусь
Площадь 80 м²
Номер договора с агентством 1358 от 2024-10-08
$55,000
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Коттедж в Добринёво, Беларусь
Коттедж
Добринёво, Беларусь
Площадь 88 м²
Дом у реки: простор, уют и природа рядом Дом введен в эксплуатацию и готов к  отделке. Уже в…
$111,000
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Коттедж в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Уютный жилой дом,построен для себя из хороших качественн…
$78,000
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Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
Площадь 700 м²
Виртуальный тур смотреть тут!!! Коттедж в Фаниполе. Под отделку. Внутри оштукатурен. Все ком…
$140,000
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Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
Площадь 321 м²
Общая площадь застройки земельного участка 321 м2, под основным строением 249 м2, площадь по…
$225,000
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Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 288 м²
Продается просторный и светлый дом с восхитительным видом на бескрайние поля и лес в 18 км о…
$75,000
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Коттедж в Черниковщина, Беларусь
Коттедж
Черниковщина, Беларусь
Площадь 189 м²
Продается коттедж в агрогородке Черниковщина, 25 км до кольцевой дороги. Двухуровневый котте…
$75,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Продается участок 10,31 соток с недостроенным домом в Дзержинском районе, в 17 км от Минска,…
$65,000
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Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 318 м²
Радикальное снижение цены!  Конструктивной особенностью (см. план этажей) объекта является н…
$64,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Лучшее предложение!!! Отличное сочетание цена - качество !!!! Фундамент Свайно-ростверковый …
$55,000
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Коттедж в Дзержинск, Беларусь
Коттедж
Дзержинск, Беларусь
Площадь 215 м²
Продается жилой дом 2018 года постройки Дом имеет два этажа. Общая площадь 214,8 , Жилая 88,…
$149,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается коттедж в Дзержинском районе! д.Буда - коттеджная застройка!  Участок в частной со…
$103,000
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Ищете идеальное место для жизни, где комфорт и стиль сочетаются с природой? Мы рады предложи…
$169,900
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Параметры недвижимости в Дзержинском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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