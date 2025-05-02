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Дома в Дзержинском районе, Беларусь

Негорельский сельский Совет
21
Путчинский сельский Совет
21
Демидовичский сельский Совет
21
Станьковский сельский Совет
18
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155 объектов найдено
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 82 м²
Продаётся компактный и комфортный дом в городе Дзержинске, в 30 км от Минска, до которого по…
$107,000
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Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Продается дача в СТ « Пограничник». Видеообзор дачи: https://vm.tiktok.com/ZMrFmHW5r/ СТ Пог…
$66,800
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Продается незавершенное строение (НЗКС) в д. Колодники (Дзержинский р-н, 40 км от Минска) Пл…
$7,500
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Дом 3 комнаты в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Продается уютный дом в живописной деревне Химороды 42км от МКАД (Раковское направление). …
$30,478
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Дом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 158 м²
Срочная продажа дома в живописной деревне Узречье Продается одноэтажный дом с подвальным уро…
$102,000
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Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается дом с двумя  участками  7 основной  и  14 соток в ЛПХ от МКАД 35 км. Дзержинский р…
$17,900
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Коттедж 6 комнат в Дзержинск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Большой, красивый коттедж в тихом, зеленом районе Дзержинска, в доме имеется 2 входа.  Респе…
$179,900
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Коттедж в Дзержинск, Беларусь
Коттедж
Дзержинск, Беларусь
Площадь 215 м²
Продается жилой дом 2018 года постройки Дом имеет два этажа. Общая площадь 214,8 , Жилая 88,…
$149,000
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Дом в Негорелое, Беларусь
Дом
Негорелое, Беларусь
Площадь 62 м²
Номер договора с агентством 349/1 от 2025-04-05
$32,000
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Просторный дом со всеми коммуникациями  ❤️Современный двухуровневый дом из газосиликатных бл…
$70,000
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Продаются ДВА дома с бассейном в одном из тихих мест рядом с Минском! Одно из самых популярн…
$250,000
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Уютная дача с баней возле Фаниполя ❤️Тёплый и уютный дом с удобной планировкой, баней и хоро…
$29,900
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Дача в садовом товариществе «Керамин», Дзержинский р-н рядом д. Мельковичи.   41 км от Минск…
$10,000
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Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается уникальная двухэтажная дача в СТ «Мичуринец 87» (Дзержинский район, Минская област…
$21,000
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Купить участок с домом, баней возле леса в д. Поусье ❤️Одноуровневый дом, баня с жилой комна…
$39,900
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Дом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Среди живописных просторов Минской области, в живописной деревеньке Довнары, лишь в двадцати…
$99,000
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Уютная дача с гаражом❤️Эта уютная дача станет идеальным местом для отдыха и проведения време…
$7,500
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается дачный участок с новым домом 2021 года постройки, расположенный всего в 14 км от М…
$29,900
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Дом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Дом из бруса на участке в 10 соток! Адрес: СТ "НАША ДАЧА" - Дом 2006 г постройки, возведенны…
$14,900
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Дом в Дягильно, Беларусь
Дом
Дягильно, Беларусь
Площадь 68 м²
Просторная дача в благоустроенном СТ "Голубые Пруды" ❤️Продается дача в СТ "Голубые пруды" н…
$29,700
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Дом в Старинки, Беларусь
Дом
Старинки, Беларусь
Площадь 106 м²
Продается дом с двумя земельными участками общей площадью в 25 соток в д. Старинки Дзержинск…
$29,900
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Дом в Дворище, Беларусь
Дом
Дворище, Беларусь
Площадь 319 м²
Продается дом в агрогородке Дворище, Дзержинский р-н., 24 км от МКАД (от ст.м. Малиновка 25 …
$89,500
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Дом в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Новый невероятно уютный дом из экологически чистых материалов в шаговой доступности от прекр…
$89,900
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Дом в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается уютный одноэтажный дом в деревне Заречное. Раковское направление в 24 км от Минска…
$102,800
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Номер договора с агентством 1052/1 от 2024-07-24
$45,000
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Дом в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Двухуровневый жилой дом в живописном месте, 32 км от МКАД по Брестскому направлению. До реки…
$75,000
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Дом в Боровской сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Минская обл., Дзержинский р-н, Боровский с/с, СТ "Турьяково", Брестское направление 36 км от…
$19,000
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается дом (бревно) и земельный участок  - 25 соток в деревне Богдановщина Дзержинского р…
$15,500
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Дом в Фаниполь, Беларусь
Дом
Фаниполь, Беларусь
Площадь 123 м²
Номер договора с агентством 1196/1 от 2024-08-22
$68,000
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Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
Площадь 700 м²
Виртуальный тур смотреть тут!!! Коттедж в Фаниполе. Под отделку. Внутри оштукатурен. Все ком…
$140,000
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Типы недвижимости в Дзержинском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Дзержинском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
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