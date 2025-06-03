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Многоуровневые квартиры с садом во Влёра, Албания

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 13 комнат в Влёра, Албания
Многоуровневые квартиры 13 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 13
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 522 м²
Количество этажей 3
🔑 3-Story Building for SALE NEAR VLORA CITY CENTER - Идеальная инвестиционная возможность.🏘 …
$584,504
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Агентство
DES Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости во Влёра, Албания

Недорогая
Элитная
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