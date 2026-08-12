Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Жилая
  4. Таунхаус
  5. Терраса

Таунхаусы с террасой в Албании

;
Влёра
4
Южная Албания
6
Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
TOP TOP
Таунхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 388 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом во Влёре, Албанская Ривьера - недалеко от пляжа, инвестиционная недвиж…
$322,878
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Таунхаус 4 комнаты в Влёра, Албания
Таунхаус 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом в районе Лунгомаре, Влёра, Албанская Ривьера. Лунгомаре — ваш любимый …
$320,058
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Албании

с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти