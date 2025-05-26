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Долгосрочная аренда складов в Тиране, Албания

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1 объект найдено
Склад 61 м² в Тирана, Албания
Склад 61 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
📍 Улица «Баджрам Преза», Тирана💶 Цена: €420/месяц📐Площадь: 61,4 м2▪️ Платежи: 1 месяц аренды…
$471
в месяц
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